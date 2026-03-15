Ski LIVE - Slalom in Are: das aktuelle Ergebnis

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Ski Weltcup LIVE: Slalom in Åre! Shiffrin gegen Aicher im Kampf um den Gesamtweltcup. Alle Ergebnisse & Zwischenstände aus Schweden hier.
Showdown am WM-Hang! Der Weltcup biegt auf die Zielgerade ein und Åre bittet zum vorletzten Slalom-Härtetest der Saison.
Im Fokus steht das Duell um die große Kristallkugel zwischen Mikaela Shiffrin und Emma Aicher. LIVE-Ticker>>>
Das Duell um die große Kristallkugel spitzt sich dramatisch zu. Mikaela Shiffrin hat 120 Punkte Vorsprung auf den deutschen Shootingstar.
Während die US-Amerikanerin in ihrer absoluten Parade-Disziplin Slalom wieder für klare Verhältnisse sorgen will, wittert Aicher ihre Chance. Kann Shiffrin den Schwung der Konkurrentin bremsen oder verkürzt Aicher den Rückstand vor dem Finale in Lillehammer weiter?
1. Durchgang: 09:30 Uhr
Finale: 12:30 Uhr
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