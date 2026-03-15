NEWS

Ski LIVE - Slalom in Are: das aktuelle Ergebnis

Ski Weltcup LIVE: Slalom in Åre! Shiffrin gegen Aicher im Kampf um den Gesamtweltcup. Alle Ergebnisse & Zwischenstände aus Schweden hier.

Ski LIVE - Slalom in Are: das aktuelle Ergebnis Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Showdown am WM-Hang! Der Weltcup biegt auf die Zielgerade ein und Åre bittet zum vorletzten Slalom-Härtetest der Saison.

Im Fokus steht das Duell um die große Kristallkugel zwischen Mikaela Shiffrin und Emma Aicher. LIVE-Ticker>>>

Gesamtweltcup im Fokus: Aicher rüttelt am Thron

Das Duell um die große Kristallkugel spitzt sich dramatisch zu. Mikaela Shiffrin hat 120 Punkte Vorsprung auf den deutschen Shootingstar.

Während die US-Amerikanerin in ihrer absoluten Parade-Disziplin Slalom wieder für klare Verhältnisse sorgen will, wittert Aicher ihre Chance. Kann Shiffrin den Schwung der Konkurrentin bremsen oder verkürzt Aicher den Rückstand vor dem Finale in Lillehammer weiter?

Fakten zum Slalom in Åre

  • 1. Durchgang: 09:30 Uhr

  • Finale: 12:30 Uhr

Slalom in Åre - das aktuelle Ergebnis:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei Ski1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Mehr zum Thema

Ski LIVE: Slalom der Frauen aus Are

Ski LIVE: Slalom der Frauen aus Are

Ski Alpin
Totaler Triumph: Sieg und Kugel für Julia Scheib!

Totaler Triumph: Sieg und Kugel für Julia Scheib!

Ski Alpin
13
Riesentorlauf in Are - das Ergebnis

Riesentorlauf in Are - das Ergebnis

Ski Alpin
Das Ergebnis des Frauen-Riesentorlaufs in Are

Das Ergebnis des Frauen-Riesentorlaufs in Are

Ski Alpin
1
Nächster Rücktritt im Ski-Weltcup

Nächster Rücktritt im Ski-Weltcup

Ski Alpin
Die Startliste für den Frauen-Slalom in Are

Die Startliste für den Frauen-Slalom in Are

Ski Alpin
ÖSV-Kugel! Assinger bricht in Tränen aus

ÖSV-Kugel! Assinger bricht in Tränen aus

Ski Alpin
3

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Damen Are