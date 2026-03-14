Purer Wahnsinn! Ljubljana-Comeback in 38 Sekunden mit drei Toren

Unfassbares Comeback von Ljubljana!

Olimpija Ljubljana feiert nämlich einen 3:2-Auswärtssieg beim HC Bozen und bejubelt eine 2:1-Serienführung im Viertelfinale der win2day ICE Hockey League. Erneut holen die Slowenen, wie bereits in der ersten Partie, einen 0:2-Rückstand noch auf.

Dabei gelingt dem HCB vor der heimischen Kulisse ein Traumstart. Matt Bradley bringt die "Foxes" bereits nach drei Minuten in Führung. Daraufhin fokussieren sich die Südtiroler und die Slowenen auf eine kompakte Defensivleistung.

Erst im zweiten Abschnitt fällt der zweite Treffer - und erneut jubeln die "Foxes". Denn Bradley schnürt einen Doppelpack zur 2:0-Pausenführung nach dem Mittelabschnitt (28.).

Ljubljana-Aufholjagd mit drei Treffern binnen 38 Sekunden

Danach sorgen die "Drachen" für einen puren Eishockey-Wahnsinn! Zunächst nutzt Marcel Mahkovec ein Powerplay zum 1:2 für Ljubljana aus (48./PP1). Nur 14 Sekunden danach erzielt Andrew MacWilliam den umjubelten 2:2-Ausgleich.

Doch es folgt noch ein weiterer Treffer in der 48. Spielminute! Der dänische ICE-Star Nicolai Meyer bringt die Slowenen nämlich 24 Sekunden später mit dem 3:2-Führungstreffer auf die Siegerstraße.

Daraufhin drängt Bozen natürlich auf den Ausgleich, aber alle Offensivbemühungen enden in der Schlussphase ohne Torerfolg.

Daher feiert Ljubljana den nächsten Comeback-Sieg in Bozen und erobert das Heimrecht wieder zurück.