Am Samstag kommt es zu den dritten Aufeinandertreffen im Viertelfinale der Playoffs der win2day ICE Hockey League.

Die Graz99ers wollen ihre 2:0-Serien-Führung gegen den VSV am Samstag (18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) weiter ausbauen.

Der EC Red Bull Salzburg steht hingegen mit dem Rücken zur Wand. Die Eisbullen müssen einen 0:2-Serien-Rückstand gegen den HC Pustertal drehen. Am Samstag (19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>) gibt es für Salzburg ein Heimspiel.

In der Serie zwischen dem HC Bozen und Olimpija Ljubljana steht es 1:1. Am Samstag steigt Spiel drei in Südtirol (19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

