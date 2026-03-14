Nächster Sieg! 99ers sichern sich drei Matchpucks gegen Villach

Die Graz99ers sind nur mehr einen Schritt vom Halbfinale entfernt!

Denn die Grazer feiern in der dritten Viertelfinal-Begegnung der win2day ICE Hockey League gegen den VSV einen 3:1-Heimsieg und sichern sich drei Matchpucks.

Dabei führt eine harte Gangart in Graz zu einer frühen, typischen Playoff-Intensität. Die 99ers nutzen in der Folge ihr zweites Powerplay in den ersten zehn Minuten aus.

Swaney und Huber ebnen den 99ers den Weg zum Sieg

Nick Swaney bugsiert die Scheibe in Überzahl aus der Distanz zur 1:0-Führung ins Netz (11./PP1). Lediglich drei Minuten danach dürfen die Steirer erneut jubeln. Paul Huber sorgt für einen verdienten 2:0-Pausenvorsprung der Heimischen.

In der Folge agieren die Villacher aber im Mitteldrittel bemühter und kommen zum Anschlusstreffer. Alex Wall verkürzt zum 1:2 aus Sicht der "Adler" (27.).

VSV in Graz ohne Chance auf ein spätes Comeback

Die Grazer sind zu diesem Zeitpunkt etwas zu passiv, aber die 99ers erholen sich noch im zweiten Abschnitt davon. Kasper Kotkansalo zieht freistehend von der linken Seite zur 3:1-Pausenführung ab (36.).

Weiterhin bleiben die Grazer im Schlussabschnitt eindeutig aktiver und üben viel Druck auf die Villacher aus. Der VSV kann sich im Angriffsdrittel kaum festsetzen und die Scheibe auch nicht in die Tiefe bringen. Letztlich bringen die Steirer den Heimerfolg souverän über die Zeit.

Daher könnten die 99ers bereits am kommenden Dienstag in Villach ins Halbfinale der win2day ICE Hockey League einziehen.