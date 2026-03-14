EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg RBS HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HCP
Endstand
3:4
1:1 , 2:3 , 0:0
  • Troy Wayne Bourke
  • Nash Nienhuis
  • Luca Auer
  • Cole Bardreau
  • Mats Mikael Frycklund
  • Markus Lauridsen
  • Jonathon Blum
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Salzburg vor dem Aus! Pustertal jubelt über eine 3:0-Führung

Die "Eisbullen" stehen nach der dritten Pleite vor dem Saisonaus. Erneut müssen sich die Salzburger nach einer 1:0-Führung gegen Pustertal in einem Torfestival geschlagen geben.

Salzburg vor dem Aus! Pustertal jubelt über eine 3:0-Führung Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Serienchampion wankt gehörig und steht vor dem Aus!

Für den EC Red Bull Salzburg folgt nämlich im dritten Spiel der Viertelfinalserie gegen den HC Pustertal mit einer 3:4-Heimpleite die nächste Niederlage. Damit liegt Salzburg mit 0:3 in der Serie zurück.

Zunächst dürfen die Salzburger auch im dritten Spiel der Viertelfinalserie über eine 1:0-Führung jubeln. Troy Bourke bringt die "Eisbullen" nach nur drei Minuten in Front.

Erneut holt der HCP einen Rückstand allerdings auf. Cole Bardreau netzt zum 1:1-Ausgleich im Auswärtsspiel beim ICE-Serienchampion ein (14.). Nur zwei Minuten danach wird Mario Huber nach einem Bandencheck mit einer 5+20-Spieldauer-Disziplinarstrafe bestraft.

Großartiges Torfestival in Salzburg im Mittelabschnitt

Obwohl die "Wölfe" die große Powerplay-Chance auslassen, dreht Pustertal auch die dritte Partie. Mikael Frycklund trifft zur 2:1-Führung der Brunecker (22.). Doch den Salzburgern gelingt dank Nash Nienhuis mit dem 2:2 die perfekte Antwort (28.).

Der HCP darf sich aber nach einem Treffer von Markus Lauridsen über eine erneute 3:2-Führung freuen (36.).

Daraufhin überschlagen sich die Ereignisse: Luca Auer markiert den 3:3-Ausgleich für die "Eisbullen" (38.). Lediglich 18 Sekunden danach sorgt Jonathon Blum für eine 4:3-Pausenführung der Südtiroler.

Salzburg mit viel Druck - aber der HCP holt sich den Sieg

Natürlich erhöht Salzburg im dritten Abschnitt den Offensivdruck und will den Ausgleich förmlich erzwingen. Zur Schlussphase verlässt RBS-Goalie Atte Tolvanen auch sein Tor für einen zusätzlichen Feldspieler. Allerdings führt auch dies nicht mehr zum Ausgleich.

Daher benötigen die "Eisbullen" nun vier Erfolge in Serie, um das Viertelfinal-Aus noch abzuwenden.

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