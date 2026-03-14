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Troy Wayne Bourke
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Nash Nienhuis
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Luca Auer
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Cole Bardreau
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Mats Mikael Frycklund
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Markus Lauridsen
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Jonathon Blum
Salzburg vor dem Aus! Pustertal jubelt über eine 3:0-Führung
Die "Eisbullen" stehen nach der dritten Pleite vor dem Saisonaus. Erneut müssen sich die Salzburger nach einer 1:0-Führung gegen Pustertal in einem Torfestival geschlagen geben.
Der Serienchampion wankt gehörig und steht vor dem Aus!
Für den EC Red Bull Salzburg folgt nämlich im dritten Spiel der Viertelfinalserie gegen den HC Pustertal mit einer 3:4-Heimpleite die nächste Niederlage. Damit liegt Salzburg mit 0:3 in der Serie zurück.
Zunächst dürfen die Salzburger auch im dritten Spiel der Viertelfinalserie über eine 1:0-Führung jubeln. Troy Bourke bringt die "Eisbullen" nach nur drei Minuten in Front.
Erneut holt der HCP einen Rückstand allerdings auf. Cole Bardreau netzt zum 1:1-Ausgleich im Auswärtsspiel beim ICE-Serienchampion ein (14.). Nur zwei Minuten danach wird Mario Huber nach einem Bandencheck mit einer 5+20-Spieldauer-Disziplinarstrafe bestraft.
Großartiges Torfestival in Salzburg im Mittelabschnitt
Obwohl die "Wölfe" die große Powerplay-Chance auslassen, dreht Pustertal auch die dritte Partie. Mikael Frycklund trifft zur 2:1-Führung der Brunecker (22.). Doch den Salzburgern gelingt dank Nash Nienhuis mit dem 2:2 die perfekte Antwort (28.).
Der HCP darf sich aber nach einem Treffer von Markus Lauridsen über eine erneute 3:2-Führung freuen (36.).
Daraufhin überschlagen sich die Ereignisse: Luca Auer markiert den 3:3-Ausgleich für die "Eisbullen" (38.). Lediglich 18 Sekunden danach sorgt Jonathon Blum für eine 4:3-Pausenführung der Südtiroler.
Salzburg mit viel Druck - aber der HCP holt sich den Sieg
Natürlich erhöht Salzburg im dritten Abschnitt den Offensivdruck und will den Ausgleich förmlich erzwingen. Zur Schlussphase verlässt RBS-Goalie Atte Tolvanen auch sein Tor für einen zusätzlichen Feldspieler. Allerdings führt auch dies nicht mehr zum Ausgleich.
Daher benötigen die "Eisbullen" nun vier Erfolge in Serie, um das Viertelfinal-Aus noch abzuwenden.