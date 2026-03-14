ICE-Playoffs: Die Ergebnisse der dritten Viertelfinal-Partien

Der dritte Viertelfinal-Abend in der win2day ICE Hockey League hatte es in sich!

Dabei bejubeln die 99ers eine wohl komfortable 3:0-Serienführung gegen den VSV.

Hingegen stehen die Salzburger nach der dritten Pleite in Folge gegen Pustertal vor dem Saisonaus.

Zudem feiert Olimpija Ljubljana ein furioses Comeback beim HC Bozen.

Bereits am morgigen Sonntag folgt nach dem medizinischen Notfall-Schock für den KAC der Viertelfinalauftakt mit dem Heimspiel gegen Fehervar (natürlich in unserem LIVE-Ticker ab 18:00 Uhr).