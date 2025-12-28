Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN San Jose Sharks San Jose Sharks SJS
Endstand
3:6
1:2 , 0:1 , 2:3
  • Ryan Reaves
  • John Klingberg
  • William Eklund
  • Igor Chernyshov
  • Macklin Celebrini
  • Collin Graf
NEWS

Rossi mit Premiere! Doch Vancouver Canucks verlieren

Im 37. Saisonspiel müssen ÖEHV-Star Marco Rossi und sein neues Team die zweite Niederlage in Folge verkraften. Der 24-Jährige trifft dabei erstmals für die Kanadier.

Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mit vier Siegen in Folge konnte Marco Rossi in seine Zeit bei den Vancouver Canucks starten, nun kassiert er mit seinem Team aber die zweite NHL-Niederlage in Folge.

Nach einem 2:5 in Philadelphia verliert der Tabellenletzte der Western Conference auch zuhause gegen die San Jose Sharks mit 3:6. Rossi, der in der Partie in die zweite Reihe zurückgerückt ist, kann aber immerhin ein persönliches Erfolgserlebnis verbuchen - er trifft erstmals seit seinem Abschied von den Minnesota Wild.

Furioses Schlussdrittel

Bereits im ersten Drittel gehen die Gäste mit einem schnellen Doppelschlag in Führung, treffen durch Ryan Reaves (7.) und John Klingberg (8.). binnen einer Minute. Linus Karlsson gelingt noch der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (11.).

Während das zweite Drittel relativ ruhig verläuft - William Eklund erhöht für die Sharks auf 3:1 (33.) - fallen im Schlussteil noch fünf Treffer. Für die Canucks treffen Rossi (41.) und O'Connor (51.), für San Jose sind Chernyshov (45.), Celebrini (57.) und Graf (58.) erfolgreich. Am Ende setzten sich die Gäste mit 6:3 durch.

In der Western Conference bleiben die Canucks mit 33 Zählern Tabellenletzter. Die San Jose Sharks liegen als Achter auf einem Playoff-Platz, stehen bei 39 Punkten.

Tabellen der NHL >>>

Rossis Tor im VIDEO:

Rossi nach dem Spiel im Interview:

12. Woche
Ergebnisse
1 5
2 6
1 3
2 1
4 3
5 1
4 3
4 3
4 1
5 2
1 3
1 3
6 3
4 3
3 7
2 6
2 5
2 3
2 1
2 3
1 0
5 1
1 3
7 2
2 3
2 0
2 4
3 4
3 4
5 2
4 1
7 5
3 4
3 2
6 1
3 2
3 6
5 6
23:00 Uhr
Liveticker
23:00 Uhr
Liveticker

