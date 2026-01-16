Columbus Blue Jackets Columbus Blue Jackets CBJ Vancouver Canucks Vancouver Canucks VAN
Endstand
4:1
1:0 , 2:1 , 1:0
  • Charlie Coyle
  • Kirill Marchenko
  • Zach Werenski
  • Kent Johnson
  • Brock Boeser
NEWS

Ohne verletzten Rossi: Niederlage für Vancouver

Die Canucks finden weiter nicht in die Spur. Gegen die Blue Jackets setzt es die nächste Pleite.

Ohne verletzten Rossi: Niederlage für Vancouver Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Für die Vancouver Canucks setzt es in der NHL ohne Marco Rossi eine 1:4-Niederlage gegen die Columbus Blue Jackets.

Die Gastgeber gehen in Minute 18 in Führung, Charlie Coyle erzielt das 1:0 im Powerplay. Kirill Marchenko (25.) und Zach Werenski (31./PP) legen nach, Brock Boeser erzielt das zwischenzeitliche 3:1 (34./PP). Kent Johnson trifft zum 4:1-Endstand (51.). Der Vorarlberger Marco Rossi fehlte bei den Canucks wie schon seit Jahresbeginn mit einer Unterkörperverletzung (mehr dazu >>>).

Die Canucks stehen weiter am Tabellenende der Western Conference, die Blue Jackets sind Vorletzter der Eastern Conference.

