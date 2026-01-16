Endstand
4:11:0 , 2:1 , 1:0
-
Charlie Coyle
-
Kirill Marchenko
-
Zach Werenski
-
Kent Johnson
-
Brock Boeser
NEWS
Ohne verletzten Rossi: Niederlage für Vancouver
Die Canucks finden weiter nicht in die Spur. Gegen die Blue Jackets setzt es die nächste Pleite.
Für die Vancouver Canucks setzt es in der NHL ohne Marco Rossi eine 1:4-Niederlage gegen die Columbus Blue Jackets.
Die Gastgeber gehen in Minute 18 in Führung, Charlie Coyle erzielt das 1:0 im Powerplay. Kirill Marchenko (25.) und Zach Werenski (31./PP) legen nach, Brock Boeser erzielt das zwischenzeitliche 3:1 (34./PP). Kent Johnson trifft zum 4:1-Endstand (51.). Der Vorarlberger Marco Rossi fehlte bei den Canucks wie schon seit Jahresbeginn mit einer Unterkörperverletzung (mehr dazu >>>).
Die Canucks stehen weiter am Tabellenende der Western Conference, die Blue Jackets sind Vorletzter der Eastern Conference.