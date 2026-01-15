Sonst droht OP! Rossi-Comeback noch nicht absehbar

Die Rückkehr von Marco Rossi verzögert sich wohl weiter.

Seit seiner Fußverletzung an Silvester fehlt der Center den Vancouver Canucks. Wie die "Vorarlberger Nachrichten" berichten, kann Rossi nach wie vor nicht auf Eis trainieren. Das Risiko für einen Einsatz ist zu groß, wie sich bei der Knochendichte-Messung herausstellte.

"Ich glaube nicht, dass ich ihn spielen sehen werde", hat Rossis Vater Michael wenig Hoffnung für ein Comeback in der nächsten Woche. Da wird Rossi Senior nämlich seinen Sohn in Kanada besuchen.

OP bei erneuter Verletzung

Die Verletzung des 24-Jährigen ist laut seinem Vater nur "zu 80 Prozent ausgeheilt". Darum wird es noch etwas dauern, bis es zur Rückkehr kommt.

Vor allem deshalb, weil bei einer erneuten Verletzung eine Operation droht. Rossi würde dann bis Saisonende ausfallen.