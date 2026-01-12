Die Vancouver Canucks müssen noch länger auf Marco Rossi verzichten.

Der Vorarlberger fehlt der kanadischen NHL-Franchise seit Jahresbeginn mit einer Unterkörperverletzung. Rossi wurde am 31. Dezember im Spiel gegen die Philadelphia Flyers von einem Puck am linken Fuß, den er sich bereits im Oktober gebrochen hatte, getroffen.

Der 24-jährige Center hatte daraufhin gehofft, dass er nur eine Blessur davongetragen hat. Bei einer Trainingseinheit am Montag teilte Head Coach Adam Foote jedoch mit, dass der ÖEHV-Star voraussichtlich "zwei, drei weitere Wochen" ausfallen wird.

Foote machte keine genauen Angaben zum Verletzungsgrad, erklärte aber: "Er hat mit etwas zu kämpfen und wir müssen dafür sorgen, dass es geklärt wird, damit es nicht zu einem größeren Problem wird."

18 von 43 Spielen verpasst

Rossi hat im bisherigen Saisonverlauf 18 von 43 Begegnungen verpasst, nachdem er in seinen ersten beiden vollen NHL-Spielzeiten in keinem Spiel gefehlt hatte. Nach 25 Einsätzen steht der Feldkircher bei 15 Scorerpunkten (fünf Tore, zehn Assists).

Die Canucks mussten in seiner Abwesenheit zuletzt zwei deutliche Niederlagen gegen Marco Kaspers Detroit Red Wings (1:5) und die Toronto Maple Leafs (0:5) einstecken.

In der Nacht auf Dienstag ist Vancouver bei den Montreal Canadiens (1:30 Uhr MEZ) gefordert, tags darauf wartet in Ottawa bei den Senators (1:00 Uhr MEZ) schon das nächste Auswärtsspiel.

Ob Rossi vor dem Olympia-Break noch zum Einsatz kommt, wird sich weisen. Die NHL pausiert ab 6. Februar.