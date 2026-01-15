Die Lauberhornrennen 2026 gehen los! Am Freitag steigt der Super-G in Wengen (ab 12:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Giovanni Franzoni eröffnet das Rennen.Der Italiener dominierte die Abfahrtstraining und war zwei Mal der klar Schnellste.

Kriechmayr hat Nummer 7

Als erster Österreicher geht Stefan Babinsky mit Startnummer vier ins Rennen.

Vincent Kriechmayr (7), Lukas Feurstein (10) und Raphael Haaser (15) sind ebenfalls bei den ersten 15 Startern dabei. Topstar Marco Odermatt fährt als 12.

Weitere ÖSV-Läufer

Daniel Hemetsberger (20), Andreas Ploier (35), Vincent Wieser (36), Daniel Danklmaier (39), Manuel Traninger (40) und Stefan Rieser (48) komplettieren das Feld der österreichischen Speed-Fahrer.