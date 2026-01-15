NEWS

Startliste für den Super-G in Wengen

Auftakt der Lauberhornrennen. Beim fünften Super-G der Saison sind einige Österreicher für einen Podestplatz gut. Die wichtigsten Startnummern.

Startliste für den Super-G in Wengen Foto: © GEPA
Die Lauberhornrennen 2026 gehen los! Am Freitag steigt der Super-G in Wengen (ab 12:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Giovanni Franzoni eröffnet das Rennen.Der Italiener dominierte die Abfahrtstraining und war zwei Mal der klar Schnellste.

Kriechmayr hat Nummer 7

Als erster Österreicher geht Stefan Babinsky mit Startnummer vier ins Rennen.

Vincent Kriechmayr (7), Lukas Feurstein (10) und Raphael Haaser (15) sind ebenfalls bei den ersten 15 Startern dabei. Topstar Marco Odermatt fährt als 12.

Weitere ÖSV-Läufer

Daniel Hemetsberger (20), Andreas Ploier (35), Vincent Wieser (36), Daniel Danklmaier (39), Manuel Traninger (40) und Stefan Rieser (48) komplettieren das Feld der österreichischen Speed-Fahrer.

Die Startliste für den Super-G in Wengen:

