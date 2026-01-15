NHL-Verträge und ihre Ausnahmeregelungen

Die Karriere des Franzosen fiel über die Jahre etwas ruckelig aus: Von Columbus 2017 in der zweiten Runde gedraftet, spielte er noch zwei Saisonen in Finnland, bevor er 2019 nach Saisonschluss nach Columbus bzw. ins Farmteam nach Cleveland jettete.

Es sollten drei NHL-Saisonen mit den Blue Jackets folgen, danach der erste Zacken der Karriere: Aus gesundheitlichen Gründen und um näher bei seiner Familie zu sein, unterschrieb er in Europa bei den ZSC Lions, anstatt seinen NHL-Vertrag zu erfüllen.

Der Center/Winger kehrte nach diesem Jahr in der Schweiz nach Columbus zurück, spielte dort auch noch 78 Spiele. Im Sommer 2024 tradeten ihn die Blue Jackets aber zu den St. Louis Blues, Texier brachte es dort aber nur auf 31 Spiele in seiner ersten Saison.

Texier schlug groß ein

Als auch der Start zu heurigen Saison mit lediglich acht von 20 möglichen Einsätzen (und die meist in der vierten Linie mit nur einem Punkt) in die Hose ging, wollten ihn die Blues in die AHL schicken. Texier weigerte sich und bat um Bedenkzeit.

Diese endete 23. November, als sein Vertrag im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde. Der war 2,1 Millionen wert, sein neuer in Montreal nur eine Million.

Aber der Paycut gilt nur bis zum Ende der Saison: Texier schlug bei den Canadiens groß ein, spielte sich sogar in die Top-Linie und steht nun mit sieben Toren und 16 Assists in 25 Spielen da. Das Resultat: Ein brandneuer Deal für zwei weitere Saisonen zu jeweils 2,5 Millionen Dollar.

Wie steigen die drei Seiten aus?

Sollte Texier nicht völlig abstinken, ist das ein guter – vielleicht etwas überhasteter - Deal für die Canadiens, der mittlerweile 26-Jährige kann in allen Situationen und Positionen eingesetzt werden.

Die Blues müssen sich natürlich fragen, warum das mit ihm so gar nicht geklappt hat. Texier wiederum ist mehr als nur zufrieden: Ein neuer, gut dotierter Deal, der ihm zwei weitere Jahre Sicherheit bietet und er und seine Mutter, die ihn begleitet hat, können sich in Montreal in ihrer Landessprache verständigen.