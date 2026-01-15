NEWS

Weltcup in Wengen: Zeitplan der Lauberhornrennen 2026

Wann startet die Lauberhorn-Abfahrt? Hol dir hier den gesamten Zeitplan für das Weltcup-Wochenende in Wengen inklusive aller Startzeiten für die drei Rennen.

Weltcup in Wengen: Zeitplan der Lauberhornrennen 2026
Klassikerzeit im Ski-Weltcup. Diese Woche steht im Zeichen der legendären Lauberhornrennen in Wengen.

Damit du bei den Entscheidungen am längsten Abfahrtshang der Welt immer rechtzeitig dabei bist, haben wir für dich den gesamten Zeitplan zusammengefasst.

Bevor es am Freitag in den Rennmodus geht, stehen im Berner Oberland die Vorbereitungen im Fokus. Von Dienstag bis Donnerstag (13. bis 15. Jänner) finden jeweils um 12:30 Uhr zwei Abfahrtstraining statt, bei dem die Speed-Spezialisten die Schlüsselstellen der Lauberhornstrecke kennenlernen.

Das Rennprogramm im Überblick

Nach den Trainingstagen nimmt das Wochenende richtig Fahrt auf.

Los geht es am Freitag mit dem Super-G. Am Samstag folgt der absolute Höhepunkt mit der spektakulären Lauberhornabfahrt.

Den traditionellen Schlusspunkt bildet auch heuer wieder der Slalom am Sonntag.

Die Startzeiten der Lauberhornrennen

DATUM

ZEIT

BEWERB

Di., 13.1.

12:30

1. Abfahrtstraining

Ergebnis

Mi., 14.1.

12:30

2. Abfahrtstraining

Abgesagt

Do., 15.1.

12:30

3. Abfahrtstraining

Ergebnis

Fr., 16.1.

12:30

SUPER G

LIVE

Sa., 17.1.

12:30

ABFAHRT

LIVE

So., 18.1.

10:00

SLALOM, 1.DG

LIVE

13:00

SLALOM, 2.DG

LIVE

