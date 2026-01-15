Skibergsteigerin Hiemer überrascht in Olympia-Disziplin Sprint

Skibergsteigerin Johanna Hiemer hat beim Weltcup in Courchevel mit Rang sechs in der Olympiadisziplin Sprint überrascht.

Die Steirerin überstand am Donnerstag nach zweitschnellster Qualifikationszeit die zwei folgenden K.o.-Runden souverän, im Finale musste sie sich aber mit dem letzten Platz begnügen.

Der Sieg ging an die französische Topfavoritin Emily Harrop. Bei den Männern schied Andreas Mayer als bester Österreicher im Viertelfinale aus und wurde 26.

Am Freitag steht in Frankreich ein Vertical-Bewerb auf dem Programm. In der nicht-olympischen Disziplin zählen der im Sprint als 34. vorzeitig ausgeschiedene Paul Verbnjak und seine ÖSV-Teamkollegen um Christof Hochenwarter zu Spitzenplatzanwärtern.