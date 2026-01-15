Standpunkt

Gefahr vs. Spektakel: Ist die Streif zu riskant?

Zwischen Mythos und Verantwortung – wie viel Risiko verträgt Kitzbühel?

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In der elften Folge dreht sich alles um den bevorstehenden Abfahrtsklassiker in Kitzbühel. Die Streif gilt als gefährlichste Abfahrt der Welt – dort werden Legenden geboren, aber auch Karrieren beendet.

Moderator Patrick Gstettner spricht mit den Ski-ExpertInnen Daniela Kulovits (LAOLA1) und Erich Elsigan (HEUTE) über die Faszination Streif und diskutiert, wo die Grenze zwischen Risiko und Show verläuft.

Hier ansehen:

Standpunkt als Podcast anhören:

