Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In der elften Folge dreht sich alles um den bevorstehenden Abfahrtsklassiker in Kitzbühel. Die Streif gilt als gefährlichste Abfahrt der Welt – dort werden Legenden geboren, aber auch Karrieren beendet.

Moderator Patrick Gstettner spricht mit den Ski-ExpertInnen Daniela Kulovits (LAOLA1) und Erich Elsigan (HEUTE) über die Faszination Streif und diskutiert, wo die Grenze zwischen Risiko und Show verläuft.

