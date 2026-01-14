Boston Bruins Boston Bruins BOS Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
3:0
0:0 , 1:0 , 2:0
  • Pavel Zacha
  • Fraser Minten
  • Mark Kastelic
NEWS

Kaspers Red Wings verlieren deutlich

Nach vier Siegen in Folge verlieren die Red Wings wieder. Auch das Team von Marco Rossi verliert in der NHL.

Die Detroit Red Wings unterliegen auswärts die Boston Bruins klar mit 0:3. Den Grundstein für den Erfolg der Gastgeber legt Pavel Zacha, der in der 32. Minute den Torreigen eröffnet.

Im Schlussdrittel sorgen Fraser Minten (43.) und Luke Kastelic (56.) mit ihren Treffern für die endgültige Entscheidung für die Bruins.

Marco Kasper kommt auf 12:26 Minuten Eiszeit und verbucht dabei einen Torschuss.

Canucks müssen nächste Niederlage einstecken

Ohne den weiterhin verletzten Marco Rossi müssen sich die Vancouver Canucks den Ottawa Senators mit 1:2 geschlagen geben. Bereits im ersten Drittel geraten die Kanadier durch zwei frühe Gegentreffer mit 0:2 in Rückstand.

Im Schlussabschnitt bringt Elias Pettersson mit seinem Treffer zwar noch einmal Spannung in die Partie, am Ausgang der Begegnung ändert sich jedoch nichts mehr.

