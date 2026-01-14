Kaspers Red Wings verlieren deutlich

Die Detroit Red Wings unterliegen auswärts die Boston Bruins klar mit 0:3. Den Grundstein für den Erfolg der Gastgeber legt Pavel Zacha, der in der 32. Minute den Torreigen eröffnet.

Im Schlussdrittel sorgen Fraser Minten (43.) und Luke Kastelic (56.) mit ihren Treffern für die endgültige Entscheidung für die Bruins.

Marco Kasper kommt auf 12:26 Minuten Eiszeit und verbucht dabei einen Torschuss.

Canucks müssen nächste Niederlage einstecken

Ohne den weiterhin verletzten Marco Rossi müssen sich die Vancouver Canucks den Ottawa Senators mit 1:2 geschlagen geben. Bereits im ersten Drittel geraten die Kanadier durch zwei frühe Gegentreffer mit 0:2 in Rückstand.

Im Schlussabschnitt bringt Elias Pettersson mit seinem Treffer zwar noch einmal Spannung in die Partie, am Ausgang der Begegnung ändert sich jedoch nichts mehr.