ÖEHV-U18 erleidet bei WM einen Dämpfer im Aufstiegskampf

Österreich muss sich im zweiten Spiel bei der U18-Weltmeisterschaft der Division IB gegen Frankreich mit 1:3 geschlagen geben.

Die Franzosen verzeichnen speziell im ersten Drittel ein deutliches Chancenplus, finden zunächst aber keinen Weg an ÖEHV-Keeper Martin Haim vorbei. Im zweiten Abschnitt gestaltet sich das Spiel deutlich ausgeglichener, alle Treffer fallen jedoch erst im dritten Drittel.

Frankreichs Andrea Meunier bricht den Bann (46.). Kilian Alves Pereira (53.) und Darcy Terglav (54.) machen binnen 37 Sekunden den Sack zu. Emil Wagner erzielt in Überzahl lediglich den Ehrentreffer (60./PP).

"Brutal zerfahrenes Spiel"

Teamchef Peter Schweda bilanziert: "Es war ein brutal zerfahrenes Spiel. Viele Sachen, die wir uns vorgenommen haben, sind nicht aufgegangen. Für uns gilt es, das Spiel rasch zu analysieren und die Burschen abzuholen. Es heißt zurück an den Start."

Nach dem 4:1-Erfolg zum Auftakt über Italien hält Österreich nach zwei Spielen genauso wie Frankreich bei drei Zählern. Sollten beide Nationen die WM punktegleich abschließen, würde "Les Bleus" vorgereiht werden.

Nur der Gruppensieger steigt in die Division IA auf, gleichbedeutend mit der Zweitklassigkeit.