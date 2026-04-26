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Leistungsträger kommen: Der ÖEHV-Kader für die Deutschland-Tests

Während Peter Schneider nach einer einwöchigen Pause in den Kader zurückkehrt, ist Benjamin Baumgartner erstmals in der WM-Vorbereitung dabei.

Leistungsträger kommen: Der ÖEHV-Kader für die Deutschland-Tests Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs Eishockey-Nationalteam geht nach den klaren Niederlagen gegen Tschechien in die vorletzte Vorbereitungswoche auf die WM 2026 in Zürich.

Ab Montag wird in Zell am See trainiert, am Donnerstagabend (19:00 Uhr) findet dort auch das erste von zwei Testspielen gegen Deutschland statt. Das "Rückspiel" steigt am Samstag (17:00 Uhr) in Garmisch-Partenkirchen.

Baumgartner und Schneider kommen

Neben Peter Schneider, der vergangene Woche in Salzburg individuell trainierte, wird am Montag auch Benjamin Baumgartner zum Nationalteam stoßen.

Der Schweiz-Legionär erlitt Mitte Februar in einem Testspiel des SC Bern gegen die Kölner Haie eine Unterkörperverletzung, die eine Operation nach sich zog.

In den kommenden Tagen wird der Center erstmals seit seiner Blessur wieder unter voller Belastung trainieren und spielen.

Vier Meister-Spieler kommen

Am Mittwochabend werden auch vier Spieler von ICE-Meister Graz99ers in Zell am See erwartet.

Konkret rücken ein Verteidiger und drei Stürmer ins Teamcamp ein, zu tief will sich Teamchef Roger Bader jedoch nicht in die Karten blicken lassen.

"Sie werden Donnerstag und Freitag trainieren, das Spiel am Donnerstag aber noch auslassen. Geplant ist, dass sie dann am Samstag in Garmisch-Partenkirchen aufs Eis treten", verrät der Schweizer nur so viel.

Nicht mehr mit dabei ist Adrian Gesson von Red Bull Salzburg.

Der Kader für die Testspiele gegen Deutschland:

Spieler

Verein

TOR:

David Kickert

EC Red Bull Salzburg

Atte Tolvanen

EC Red Bull Salzburg

Florian Vorauer

KAC

ABWEHR:

Dominic Hackl

Vienna Capitals

Thomas Klassek

RPI Engineers (USA)

David Maier

KAC

Thimo Nickl

KAC

Ramon Schnetzer

Vienna Capitals

Patrick Söllinger

Black Wings Linz

Devin Steffler

HC Innsbruck

Clemens Unterweger

KAC

Philipp Wimmer

EC Red Bull Salzburg

Bernd Wolf

EHC Kloten (SUI)

ANGRIFF:

Benjamin Baumgartner

SC Bern (SUI)

Mario Huber

EC Red Bull Salzburg

Leon Kolarik

Peterborough Petes (USA)

Felix Koschek

Vienna Capitals

Henrik Neubauer

Black Wings Linz

Benjamin Nissner

EC Red Bull Salzburg

Maximilian Rebernig

VSV

Ian Scherzer

RPI Engineers (USA)

Peter Schneider

EC Red Bull Salzburg

Simeon Schwinger

KAC

Lucas Thaler

EC Red Bull Salzburg

Finn van Ee

KAC

Leon Wallner

Vienna Capitals

David Waschnig

KAC

Dominic Zwerger

EHC Biel (SUI)

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