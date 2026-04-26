Spieler
Verein
TOR:
David Kickert
EC Red Bull Salzburg
Atte Tolvanen
EC Red Bull Salzburg
Florian Vorauer
KAC
ABWEHR:
Dominic Hackl
Vienna Capitals
Thomas Klassek
RPI Engineers (USA)
David Maier
KAC
Thimo Nickl
KAC
Ramon Schnetzer
Vienna Capitals
Patrick Söllinger
Black Wings Linz
Devin Steffler
HC Innsbruck
Clemens Unterweger
KAC
Philipp Wimmer
EC Red Bull Salzburg
Bernd Wolf
EHC Kloten (SUI)
ANGRIFF:
Benjamin Baumgartner
SC Bern (SUI)
Mario Huber
EC Red Bull Salzburg
Leon Kolarik
Peterborough Petes (USA)
Felix Koschek
Vienna Capitals
Henrik Neubauer
Black Wings Linz
Benjamin Nissner
EC Red Bull Salzburg
Maximilian Rebernig
VSV
Ian Scherzer
RPI Engineers (USA)
Peter Schneider
EC Red Bull Salzburg
Simeon Schwinger
KAC
Lucas Thaler
EC Red Bull Salzburg
Finn van Ee
KAC
Leon Wallner
Vienna Capitals
David Waschnig
KAC
Dominic Zwerger
EHC Biel (SUI)
Leistungsträger kommen: Der ÖEHV-Kader für die Deutschland-Tests
Während Peter Schneider nach einer einwöchigen Pause in den Kader zurückkehrt, ist Benjamin Baumgartner erstmals in der WM-Vorbereitung dabei.
Österreichs Eishockey-Nationalteam geht nach den klaren Niederlagen gegen Tschechien in die vorletzte Vorbereitungswoche auf die WM 2026 in Zürich.
Ab Montag wird in Zell am See trainiert, am Donnerstagabend (19:00 Uhr) findet dort auch das erste von zwei Testspielen gegen Deutschland statt. Das "Rückspiel" steigt am Samstag (17:00 Uhr) in Garmisch-Partenkirchen.
Baumgartner und Schneider kommen
Neben Peter Schneider, der vergangene Woche in Salzburg individuell trainierte, wird am Montag auch Benjamin Baumgartner zum Nationalteam stoßen.
Der Schweiz-Legionär erlitt Mitte Februar in einem Testspiel des SC Bern gegen die Kölner Haie eine Unterkörperverletzung, die eine Operation nach sich zog.
In den kommenden Tagen wird der Center erstmals seit seiner Blessur wieder unter voller Belastung trainieren und spielen.
Vier Meister-Spieler kommen
Am Mittwochabend werden auch vier Spieler von ICE-Meister Graz99ers in Zell am See erwartet.
Konkret rücken ein Verteidiger und drei Stürmer ins Teamcamp ein, zu tief will sich Teamchef Roger Bader jedoch nicht in die Karten blicken lassen.
"Sie werden Donnerstag und Freitag trainieren, das Spiel am Donnerstag aber noch auslassen. Geplant ist, dass sie dann am Samstag in Garmisch-Partenkirchen aufs Eis treten", verrät der Schweizer nur so viel.
Nicht mehr mit dabei ist Adrian Gesson von Red Bull Salzburg.