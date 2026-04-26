Leistungsträger kommen: Der ÖEHV-Kader für die Deutschland-Tests

Österreichs Eishockey-Nationalteam geht nach den klaren Niederlagen gegen Tschechien in die vorletzte Vorbereitungswoche auf die WM 2026 in Zürich.

Ab Montag wird in Zell am See trainiert, am Donnerstagabend (19:00 Uhr) findet dort auch das erste von zwei Testspielen gegen Deutschland statt. Das "Rückspiel" steigt am Samstag (17:00 Uhr) in Garmisch-Partenkirchen.

Baumgartner und Schneider kommen

Neben Peter Schneider, der vergangene Woche in Salzburg individuell trainierte, wird am Montag auch Benjamin Baumgartner zum Nationalteam stoßen.

Der Schweiz-Legionär erlitt Mitte Februar in einem Testspiel des SC Bern gegen die Kölner Haie eine Unterkörperverletzung, die eine Operation nach sich zog.

In den kommenden Tagen wird der Center erstmals seit seiner Blessur wieder unter voller Belastung trainieren und spielen.

Vier Meister-Spieler kommen

Am Mittwochabend werden auch vier Spieler von ICE-Meister Graz99ers in Zell am See erwartet.

Konkret rücken ein Verteidiger und drei Stürmer ins Teamcamp ein, zu tief will sich Teamchef Roger Bader jedoch nicht in die Karten blicken lassen.

"Sie werden Donnerstag und Freitag trainieren, das Spiel am Donnerstag aber noch auslassen. Geplant ist, dass sie dann am Samstag in Garmisch-Partenkirchen aufs Eis treten", verrät der Schweizer nur so viel.

Nicht mehr mit dabei ist Adrian Gesson von Red Bull Salzburg.

Der Kader für die Testspiele gegen Deutschland: