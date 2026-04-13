David Reinbacher: Sein steiniger Weg in die NHL

Das Verletzungspech klebte ihm allerdings an den Fersen, nach sechs Einsätzen musste der Österreicher wieder für drei Spiele aussetzen. Der Abwehrspieler kehrte für zwei Partien zurück, nur um mit einer neuerlichen Knieverletzung fast ein Monat auszufallen.

Zuvor heimste Reinbacher großes Lob von Head Coach Paul Vincent ein: "Wir sind wirklich sehr beeindruckt von ihm. Er ist in der Lage, Dinge, die wir normalerweise nur in Videos sehen, sofort umzusetzen. Das ist ziemlich beeindruckend."

Für die Playoffs wurde der kräftige Defender rechtzeitig fit, zeigte mit ansprechenden Performances auf. Laval scheiterte jedoch im Rennen um den Calder Cup im Halbfinale an den Charlotte Checkers.

Wieder verletzt

Eine weitere Offseason verging, es wartete das mittlerweile gewohnte Spiel auf ihn.

Einladung zum Rookie Camp, diesmal mit Landsmann Vinzenz Rohrer an der Seite. Beiden gelang der Sprung ins Trainingscamp, doch wieder verpufften seine NHL-Ambitionen mit einem Schlag.

Erneut passierte in einem Testspiel gegen die Toronto Maple Leafs eine Verletzung, Reinbacher brach sich den Mittelhandknochen. Die Ausfalldauer betrug diesmal "nur" fünf Wochen.

Kritiker schreiben Reinbacher ab

Es war seine fünfte schwerwiegendere Verletzung seit dem NHL-Draft 2023. Das nagte am Selbstvertrauen des Rechtsauslegers, der bis dorthin insgesamt nur 74 Pflichtspiele absolvieren konnte.

Wie sollte es anders auch sein, fühlten sich seine schärfsten Kritiker bestätigt, schrieben Reinbacher als Flop ab und wollten ihn liebend gerne an andere NHL-Teams verhökern, solange er noch etwas Wert besaß.

Die Canadiens stärkten ihm hingegen den Rücken. Sie gaben ihm die nötige Zeit, sein Selbstbewusstsein wieder zu erlangen und somit nicht nur zu alter Stärke zurückzufinden, sondern endlich die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu machen.

Endlich gesund

Nach seinem Comeback startete Reinbacher die Saison 2025/26 wieder in Laval, dort wurde ihm von Coach Vincent Eiszeit in jeglichen Situationen zugesprochen. An den meisten Abenden kratzte oder übertraf das ÖEHV-Talent die 20-Minuten-Marke.

Reinbacher fand zunehmend mehr Konstanz in seinem Spiel, brachte seine Stärken ins System ein, sammelte lehrvolle Erfahrungen. "Es stärkt das Selbstvertrauen, wenn man dort unten viel spielt, in jeder einzelnen Situation, und sich an die Rolle gewöhnt", sagte er dazu.

Vor kleineren Verletzungspausen blieb der Vorarlberger zwar nicht verschont, doch bis zum 12. April verbuchte er 57 Einsätze. Dabei zeigte er mit fünf Toren, 19 Assists auch offensive Ansätze. Seine +18 sind der drittbeste Plus/Minus-Wert Lavals.

Das Blatt wendet sich

Die Grundstimmung ihm gegenüber wurde von Woche zu Woche positiver.

In Medien wurde spekuliert, wann Reinbacher in den NHL-Kader berufen werden würde und sein Debüt in der stärksten Eishockey-Liga geben dürfte. Journalisten und Experten sprachen in höchsten Tönen von ihm, sahen ihn bereit für den Schritt auf die NHL-Bühne.

In Montreal hatte man jedoch keine Eile, ihn hochzuziehen. Reinbacher sollte sich auf seine Entwicklung in Laval fokussieren, vor allem gesund bleiben und weiter eifrig Eiszeit sammeln.

Zudem befanden sich die Canadiens mitten im Playoff-Rennen, lösten ihr Ticket schließlich am 5. April und könnten sogar noch die Atlantic Division gewinnen.

Für Montreal lief alles wie geschmiert. Fast alles.

Der Nutznießer

Bei der 2:5-Niederlage gegen die Columbus Blue Jackets am vergangenen Samstag verletzte sich Verteidiger Noah Dobson am Oberkörper. Sein Status soll erst in zwei Wochen wieder evaluiert werden.

Plötzlich war Montreal zum Handeln gezwungen, da mit Alexandre Carrier ein weiterer Stamm-Verteidiger - und damit der zweite Rechtsschütze in der Defense - aktuell verletzt fehlt.