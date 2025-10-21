New York Rangers New York Rangers NYR Minnesota Wild Minnesota Wild MIN
Endstand
1:3
1:1 , 0:0 , 0:2
  • Artemi Panarin
  • Jonas Brodin
  • Yurov Danila
  • Kirill Kaprizov
NEWS

Minnesota siegt ohne verletzten Marco Rossi

Die Minnesota Wild gewinnen nach drei Niederlagen am Stück in New York. Marco Rossi fehlte nach langer Zeit wieder einmal.

Minnesota siegt ohne verletzten Marco Rossi Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Die Minnesota Wild gewinnen ohne den Vorarlberger Marco Rossi mit 3:1 bei den New York Rangers.

Im Madison Square Garden gehen dabei die Rangers bereits nach 57 Sekunden durch Artemi Panarin in Führung. Noch im ersten Drittel gleich Joel Eriksson Ek aus (6.). Im Mitteldrittel gibt es keine Tore, in Spielminute 49 bringt Danila Yurov die Wild dann in Führung. Per Emtpy-Net-Tor sorgt Kirill Kaprizov für die Entscheidung (59.).

Nach zuletzt drei Niederlagen können die Wild damit - auch ohne Marco Rossi - wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren. Rossi musste nach 173 Spielen in Serie aufgrund einer nicht näher definierten Unterkörper-Verletzung pausieren.

