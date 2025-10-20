NEWS

Nach über 170 Spielen reißt Marco Rossis Serie

Der NHL-Österreicher muss gegen die New York Rangers aussetzen. Damit endet seine stolze Serie.

Nach über 170 Spielen reißt Marco Rossis Serie Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

173 NHL-Spiele bestritt Marco Rossi am Stück für die Minnesota Wild und war damit der absolute Dauerbrenner des Teams. In der Nacht auf Dienstag findet die Serie allerdings ein Ende.

Wie Coach John Hynes vor dem Gastspiel bei den New York Rangers erklärt, fehlt der Österreicher aufgrund einer wie üblich im Eishockey nicht näher definierten "Unterkörper-Verletzung".

Diese zog sich der 24-Jährige gegen die Philadelphia Flyers bei einem geblockten Schuss vom Cam York zu, den er mit dem Schlittschuh abwehrte. Er konnte das Spiel, obwohl sichtlich angeschlagen, danach noch beenden.

"Er ist ein zäher Bursche. Hoffentlich geht es nur um Tage. Dinge wie schnell zu wenden sind noch schwierig für ihn. Wenn ein Spieler wie er sagt, dass er nicht spielen kann, dann muss es etwas Ernstes sein", so Hynes.

Mehr zum Thema

Rossi leistet Assist bei nächster Wild-Niederlage

Rossi leistet Assist bei nächster Wild-Niederlage

NHL
12
Kaspers Red Wings holen fünften NHL-Sieg in Folge

Kaspers Red Wings holen fünften NHL-Sieg in Folge

NHL
15
Vienna Capitals setzen Head-Coach Fleming vor die Tür!

Vienna Capitals setzen Head-Coach Fleming vor die Tür!

ICE Hockey League
9
Entscheidung gefallen: Marcel Hirscher fehlt in Sölden

Entscheidung gefallen: Marcel Hirscher fehlt in Sölden

Ski Alpin
1
Vorjahressieger verpasst Saisonauftakt in Sölden

Vorjahressieger verpasst Saisonauftakt in Sölden

Ski Alpin
Liensberger im RTL: "Habe gezeigt, dass da viel mehr drin ist"

Liensberger im RTL: "Habe gezeigt, dass da viel mehr drin ist"

Ski Alpin
Overtime-Krimi im Pack-Derby zwischen 99ers und KAC

Overtime-Krimi im Pack-Derby zwischen 99ers und KAC

ICE Hockey League
Kommentare

Kommentare

Wintersport NHL Marco Rossi Eishockey National Hockey League Minnesota Wild