Nach über 170 Spielen reißt Marco Rossis Serie

173 NHL-Spiele bestritt Marco Rossi am Stück für die Minnesota Wild und war damit der absolute Dauerbrenner des Teams. In der Nacht auf Dienstag findet die Serie allerdings ein Ende.

Wie Coach John Hynes vor dem Gastspiel bei den New York Rangers erklärt, fehlt der Österreicher aufgrund einer wie üblich im Eishockey nicht näher definierten "Unterkörper-Verletzung".

Diese zog sich der 24-Jährige gegen die Philadelphia Flyers bei einem geblockten Schuss vom Cam York zu, den er mit dem Schlittschuh abwehrte. Er konnte das Spiel, obwohl sichtlich angeschlagen, danach noch beenden.

"Er ist ein zäher Bursche. Hoffentlich geht es nur um Tage. Dinge wie schnell zu wenden sind noch schwierig für ihn. Wenn ein Spieler wie er sagt, dass er nicht spielen kann, dann muss es etwas Ernstes sein", so Hynes.