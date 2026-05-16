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Medien ausgesperrt: Hohe Strafe für NHL-Team aus Las Vegas

Die NHL-Franchise kassiert eine Geldstrafe und den Verlust eines Draftpicks.

Medien ausgesperrt: Hohe Strafe für NHL-Team aus Las Vegas Foto: © GETTY
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Weil ihr Trainer nicht mit Reportern sprechen wollte und die Kabine für Medienvertreter geschlossen blieb, sind die Vegas Golden Knights aus der NHL hart bestraft worden.

Wie die Liga mitteilt, wurde Coach John Tortorella mit einer Buße über 100.000 Dollar belegt, weil er sich nach dem 5:1-Sieg bei den Anaheim Ducks und dem Einzug ins NHL-Halbfinale am Donnerstag nicht äußern wollte.

Einspruch noch möglich

Zudem muss das Team bei der alljährlichen Vergabe der größten Talente beim nächsten Mal in der zweiten Runde zuschauen und verliert damit das Zugriffsrecht auf einen neuen Spieler.

Gegen beide Sanktionen sei noch ein Einspruch möglich, heißt es weiter.

Die NHL begründet die Strafen mit eklatanten Verstößen gegen die Medienrichtlinien.

Normalerweise sind in Nordamerika die Kabinen für Interviews zugänglich.

Die Liga erklärt, das Team aus Las Vegas sei bereits zuvor verwarnt und aufgefordert worden, die Richtlinien einzuhalten.

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