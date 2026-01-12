Die Lauberhornabfahrt in Wengen wird am Samstag (ab 12:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) ohne Aleksander Aamodt Kilde über die Bühne gehen.

"Dieses Jahr ist es einfach noch ein bisschen zu früh", schreibt der Norweger auf Instagram. In der aktuellen Comeback-Phase wolle er nicht einen ganzen Tag für nur einen Lauf aufwenden.

"Stattdessen konzentriere ich mich auf Trainingstage mit meinen Trainern, an denen ich vier, fünf oder sechs hochwertige Läufe absolvieren kann. Es dreht sich alles um Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung", so Kilde.

Comeback in Copper Mountain

Der 33-Jährige kehrte in der laufenden Saison in den Weltcup zurück, nachdem er vor zwei Jahren in Wengen kurz vor dem Ziel schwer gestürzt war. Kilde zog sich eine schwere Schulterverletzung zu und musste in den Monaten danach aufgrund einer Infektion mehrmals an der Schulter operiert werden.

Der Speed-Spezialist gewann die Wengen-Abfahrt zweimal (2022, 2023), zudem triumphierte er dort einmal im Super-G (2023).

Im November letzten Jahres gab Kilde im Super-G in Copper Mountain sein Weltcup-Comeback. Seine seitdem beste Platzierung war Rang elf bei der Abfahrt in Beaver Creek.

Die Lauberhornabfahrt hat Kilde noch nicht ganz abgeschrieben. "Ich komme wieder, Wengen", heißt es am Ende seines Instagram-Beitrags.