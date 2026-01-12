NEWS

Ski-Star geht in Wengen nicht an den Start

Der Norweger verzichtet auf die Lauberhornabfahrt, bei der er vor zwei Jahren schwer stürzte.

Ski-Star geht in Wengen nicht an den Start Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Lauberhornabfahrt in Wengen wird am Samstag (ab 12:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) ohne Aleksander Aamodt Kilde über die Bühne gehen.

"Dieses Jahr ist es einfach noch ein bisschen zu früh", schreibt der Norweger auf Instagram. In der aktuellen Comeback-Phase wolle er nicht einen ganzen Tag für nur einen Lauf aufwenden.

"Stattdessen konzentriere ich mich auf Trainingstage mit meinen Trainern, an denen ich vier, fünf oder sechs hochwertige Läufe absolvieren kann. Es dreht sich alles um Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung", so Kilde.

Comeback in Copper Mountain

Der 33-Jährige kehrte in der laufenden Saison in den Weltcup zurück, nachdem er vor zwei Jahren in Wengen kurz vor dem Ziel schwer gestürzt war. Kilde zog sich eine schwere Schulterverletzung zu und musste in den Monaten danach aufgrund einer Infektion mehrmals an der Schulter operiert werden.

Der Speed-Spezialist gewann die Wengen-Abfahrt zweimal (2022, 2023), zudem triumphierte er dort einmal im Super-G (2023).

Im November letzten Jahres gab Kilde im Super-G in Copper Mountain sein Weltcup-Comeback. Seine seitdem beste Platzierung war Rang elf bei der Abfahrt in Beaver Creek.

Die Lauberhornabfahrt hat Kilde noch nicht ganz abgeschrieben. "Ich komme wieder, Wengen", heißt es am Ende seines Instagram-Beitrags.

Mehr zum Thema

Zeitplan für die Weltcup-Woche: Wengen, Flachau und Tarvisio

Zeitplan für die Weltcup-Woche: Wengen, Flachau und Tarvisio

Ski Alpin
Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen

Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen

Ski Alpin
2
Hirscher probiert neue Sportart aus

Hirscher probiert neue Sportart aus

Ski Alpin
8
Verletzungspech! Schweizer Skifahrerin gibt Karriereende bekannt

Verletzungspech! Schweizer Skifahrerin gibt Karriereende bekannt

Ski Alpin
1
Feller macht wichtigen Schritt: "Es fehlt nicht viel"

Feller macht wichtigen Schritt: "Es fehlt nicht viel"

Ski Alpin
1
Slalom in Adelboden - das Ergebnis

Slalom in Adelboden - das Ergebnis

Ski Alpin
Feller sorgt im Adelboden-Slalom für ersten Top-5-Platz

Feller sorgt im Adelboden-Slalom für ersten Top-5-Platz

Ski Alpin
11
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Aleksander Aamodt Kilde Abfahrts-Weltcup Abfahrt Wengen Herren-Abfahrt Lauberhornrennen