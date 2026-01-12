NEWS

Lisa Hauser kehrt in Ruhpolding in Biathlon-Weltcup zurück

Die Österreicherin hatte in Oberhof krankheitsbedingt gefehlt. Auch zwei norwegische Athleten werden bei den kommenden Bewerben wieder antreten.

Lisa Hauser kehrt in Ruhpolding in Biathlon-Weltcup zurück Foto: © GETTY
Erstmals seit dem Tod ihres Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken werden die norwegischen Biathleten Johan-Olav Botn und Sturla Holm Laegreid wieder im Weltcup starten.

Beide gehören zum Aufgebot für die Weltcuprennen in Ruhpolding, nachdem sie zuletzt krankheitsbedingt in Oberhof gefehlt hatten. Botn hatte seinen Freund Bakken am 23. Dezember tot in dessen Hotelzimmer im italienischen Lavazè aufgefunden. 

Krankheitsbedingt gefehlt hatten in Oberhof auch die Österreicherinnen Lisa Hauser, Siegerin der Verfolgung in Östersund Anfang Dezember, und Anna Andexer sowie David Komatz.

Das Trio ist diese Woche wieder dabei. Den Auftakt im bayrischen Ruhpolding macht am Mittwoch die Frauen-Staffel, am Donnerstag folgt die Männer-Staffel (beide 14:30 Uhr), ehe die Einzel-Bewerbe am Programm stehen.

