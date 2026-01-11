Montreal Canadiens Montreal Canadiens MTL Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
0:4
0:0 , 0:2 , 0:2
  • Lucas Raymond
  • Dylan Larkin
  • Alex DeBrincat
  • Andrew Copp
NEWS

Dritter Sieg in Folge für Marco Kaspers Red Wings

Es läuft weiterhin gut für die Detroit Red Wings, die auch in Kanada einen Sieg mitnehmen.

Dritter Sieg in Folge für Marco Kaspers Red Wings Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Detroit Red Wings dürfen sich am Samstag über ihren dritten Sieg in Serie in der NHL freuen. Auswärts bei den Montreal Canadiens gibt es einen 4:0-Erfolg.

Marco Kasper steht bei Detroit 13:52 Minuten auf dem Eis. Eine Torbeteiligung ist ihm nicht vergönnt.

Nach einem torlosen ersten Drittel stellt Lucas Raymond im zweiten Abschnitt auf 1:0 für die Red Wings (25.). Dylan Larkin legt im Powerplay das 2:0 nach (32.).

Im dritten Viertel stellt Alex DeBrincat auf 3:0 (41.), ehe Andrew Copp in den Endzügen der Partie den Deckel draufmacht (59./EN).

Mit 58 Punkten sind die Detroit Red Wings auf Platz eins der Atlantic Division und die Nummer zwei in der Eastern Conference.

Rossi weiter out, Vancouver verliert

Die Vancouver Canucks verlieren ohne den nach wie vor verletzten Marco Rossi 0:5 bei den Toronto Maple Leafs.

Matias Maccelli (9./PP), Max Domi (17.), William Nylander (20.), John Tavares (34.) und Nick Robertson (60./EN) erzielen die Tore.

Kommentare

