Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Colorado Avalanche Colorado Avalanche COL
Endstand
0:5
0:2 , 0:2 , 0:1
  • Brent Burns
  • Nathan MacKinnon
  • Ross Colton
  • Nathan MacKinnon
  • Parker Kelly
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Kaspers Detroit kassiert Heim-Klatsche gegen NHL-Leader

Die Red Wings müssen die dritte Niederlage in Folge hinnehmen.

Kaspers Detroit kassiert Heim-Klatsche gegen NHL-Leader Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Marco Kasper erleidet mit den Detroit Red Wings eine 0:5-Klatsche gegen Colorado Avalanche.

Der NHL-Leader, zuletzt mit einer 3:7-Niederlage in Montreal, stellt die Weichen früh auf Sieg. Burns tirfft in der siebten Spielminute zur Führung (7.), die Superstar MacKinnon nur vier Minuten später ausbaut (11.). Er sammelt dabei seinen 90. Scorerpunkt in dieser Spielzeit.

Colton legt kurz nach Beginn des zweiten Spielabschnitts das 3:0 nach (22.), MacKinnon schnürt daraufhin seinen Doppelpack (34.). Der Kanadier hält nun bei 40 Saisontoren in 53 Spielen. Kelly besorgt im Schlussdrittel den 5:0-Endstand (48.).

Kasper wird erneut in der Top-Linie mit Captain Dylan Larkin und Lucas Raymond aufgeboten. Dort kommt der Kärntner auf 14:33 Minuten Eiszeit sowie zwei Torschüsse. Der 21-Jährige hält nach 55 Spielen weiter bei zwölf Torbeteiligungen (fünf Treffer, sieben Assists).

Colorado führt die NHL mit dem 36. Sieg im 53. Spiel an, Detroit belegt mit 70 Zählern den dritten Platz in der Eastern Conference.

Kommentare

Wintersport NHL Eishockey National Hockey League Marco Kasper Detroit Red Wings Colorado Avalanche Nathan MacKinnon