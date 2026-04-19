Ein Sieg fehlt noch! Graz99ers greifen nach dem ICE-Titel

Die Graz99ers sind nur mehr einen Sieg vom erstmaligen Gewinn des Meistertitels in der win2day ICE Hockey League entfernt.

In Final-Spiel 3 gegen den HC Pustertal feiern die Steirer einen 5:2-Heimsieg und siegen damit auch im dritten Duell mit den "Wölfen".

In der best-of-seven-Serie liegt der Grunddurchgangssieger 3:0 voran, die Meister-Entscheidung kann damit bereits in Spiel 4 am Mittwoch (19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Bruneck fallen.

Graz auch in Spiel 3 mit dem 1:0

Der Start in die Partie verläuft gemächlich, die erste gute Tormöglichkeit findet Paul Huber vor (8.).

Pustertal ist grundsätzlich gut im Spiel, kassiert aber auch in Spiel 3 das 0:1. Kapitän Korbinian Holzer zieht von der blauen Linie ab, Kevin Conley fälscht den Puck erfolgreich ab (12.).

Den Südtirolern bietet sich zu Beginn des Mittelabschnitts die Chance auf den Ausgleich, Henry Bowlby scheitert am stark reagierenden Nicolas Wieser (22.).

Foul vor 2:1 nicht geahndet

Einige Minuten später steht es 1:1. Holzer sitzt auf der Strafbank, Jonathan Blum bezwingt Wieser mit einem platzierten Onetimer ins rechte Kreuzeck (29./PP). Pustertal hat daraufhin Oberwasser, da auch Manuel Ganahl in die Kühlbox muss - das Powerplay bleibt ertraglos.

Kurz darauf netzen die 99ers wieder. Ganahl bedient Nick Swaney, der Eddie Pasquale aus kurzer Distanz keine Chance lässt (33.). Einen Beigeschmack hat das 2:1, in der Entstehung begeht Holzer einen klaren Stockschlag, der von den Referees nicht geahndet wird.

Die "Wölfe" überstehen eine kurz darauffolgende Unterzahlsituation, nach welcher der von der Strafbank kommende JC Lipon alleine auf Wieser zuläuft. Der 99ers-Tormann behält in diesem Duell die Oberhand (37.).

Drei Tore in sechs Minuten

Kurz vor der Pause baut Graz den Vorsprung auf zwei Tore aus. Bowlby sitzt wegen Hakens auf der Strafbank, Vela knallt den Puck aus dem Slot nach Zuspiel von Swaney unter die Latte - 3:1 (39./PP).

Mit der Pausensirene beschwert sich Alex Ierullo zu lautstark bei den Schiedsrichtern, dafür kassiert der Pustertal-Stürmer zwei Strafminuten. Im folgenden Powerplay sorgt Paul Huber mit einem genauen Abschluss ins linke Eck für die Vorentscheidung (41./PP).

Vier Minuten später macht der ÖEHV-Stürmer den Deckel drauf, als er den Puck per Direktabschluss im kurzen Eck unterbringt (45.). Das 2:5 aus Brunecker Sicht durch Rok Ticar ist nicht mehr als Ergebniskosmetik (47./PP).

Sofern Graz am Mittwoch auch Spiel 4 im Pustertal gewinnt, würde den 99ers als erst drittes Team nach den Vienna Capitals (2017) und Red Bull Salzburg (2022) der Playoff-Sweep gelingen.