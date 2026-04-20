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Trotz Niederlage: Erfolgreiches AHL-Debüt für Rohrer

Der junge Österreicher ist bei der Niederlage von Laval Rocket an beiden Treffern beteiligt.

Trotz Niederlage: Erfolgreiches AHL-Debüt für Rohrer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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ÖEHV-Youngster Vinzenz Rohrer konnte in der Nacht auf Montag bei seinem AHL-Debüt aufzeigen.

Im kanadischen Duell zwischen den Toronto Marlies und Laval Rocket setzte sich der Klub aus Toronto mit 4:2 durch.

Rohrer war an beiden Treffern der Rockets direkt beteiligt. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte er nach zehn Minuten. Zudem bereitete er das 2:3 aus Sicht von Laval Rocket für Owen Beck vor.

Am Ende kassierte man dennoch eine knappe 2:4-Niederlage. Auch das erste Spiel mit den Marlies ging verloren.

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