Trotz Niederlage: Erfolgreiches AHL-Debüt für Rohrer

ÖEHV-Youngster Vinzenz Rohrer konnte in der Nacht auf Montag bei seinem AHL-Debüt aufzeigen.

Im kanadischen Duell zwischen den Toronto Marlies und Laval Rocket setzte sich der Klub aus Toronto mit 4:2 durch.

Rohrer war an beiden Treffern der Rockets direkt beteiligt. Das zwischenzeitliche 1:1 erzielte er nach zehn Minuten. Zudem bereitete er das 2:3 aus Sicht von Laval Rocket für Owen Beck vor.

Am Ende kassierte man dennoch eine knappe 2:4-Niederlage. Auch das erste Spiel mit den Marlies ging verloren.