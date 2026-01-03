Kasper verliert mit Detroit auch zweites Duell gegen Pittsburgh

Marco Kasper verliert mit den Detroit Red Wings auch das zweite Duell mit den Pittsburgh Penguins binnen kurzer Zeit.

Nach der knappen Overtime-Niederlage in Pittsburgh verlieren die Red Wings diesmal daheim mit 1:4.

Den Grundstein zum Erfolg legt das Team um Superstar Sidney Crosby im ersten Spielabschnitt. Bryan Rust erzielt nach Vorarbeit von Crosby das frühe 1:0 (4.), Yegor Chinakhov legt vor der Pause das 2:0 nach (18.).

Im Laufe des zweiten Drittels wird Kasper in die erste Linie zu Lucas Raymond und Dylan Larkin hochgezogen, in einem seiner ersten Shifts mit dem Star-Duo landet der Kärntner einen schönen Open-Ice-Hit. Ansonsten bleibt der 21-Jährige jedoch farblos.

DeBrincat verpasst Doppelschlag

Detroit ist den "Pens" zwar weitestgehend unterlegen, verkürzt aber auf 1:2: Alex DeBrincat bezwingt Pittsburgh-Keeper Skinner mit einem satten Schuss (36.). In einer folgenden Powerplay-Gelegenheit trifft der US-Amerikaner nur die Stange.

Im Schlussabschnitt kontrollieren die Gäste das Spielgeschehen und machen Detroit in der Schlussminute den Garaus. Sowohl Rickard Rakell als auch Connor Dewar (jeweils 60.) treffen ins leere Tor der Red Wings.

Kasper weiter hinter den Erwartungen

Kasper beendet das Spiel mit 13:06 Minuten Eiszeit, drei Checks, einer Faceoff-Quote von 25 Prozent und -1. Nach 42 Saisonspielen hält er damit weiterhin bei je drei Toren und Assists, im Vorjahr waren ihm in 77 Einsätzen noch 19 Treffer und 18 Vorlagen gelungen.

Detroit bleibt trotz der nächsten Niederlage mit 52 Punkten an der Spitze der engen Eastern Conference, alle 16 Teams sind durch lediglich 12 Zähler getrennt. Pittsburgh ist unterdessen Siebenter (47 Pkt.).

Als Nächstes steht für die Red Wings eine Reise zu den Ottawa Senators (6. Jänner, 1:30 MEZ) an.