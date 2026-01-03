KAC hält die Graz99ers weiter auf Distanz

In der 36. Runde der win2day ICE Hockey League gewinnt der KAC beim HC Innsbruck mit 4:1. Die Kärntner sichern damit ihre Position an der Tabellenspitze ab.

Mursak bringt den Tabellenführer aus Kärnten mit einem scharfen Schuss aus spitzem Winkel in Führung (5.), ein Lapsus vor dem eigenen Tor bringt die Innsbrucker aber zurück ins Spiel: Unterweger überlässt Lajeunesse kampflos die Scheibe, der Stürmer der Tiroler stellt den 1:1-Ausgleich her (9.).

Erst im zweiten Drittel gelingt den "Rotjacken" die neuerliche Führung, der 18-jährige Defender Simovic erzielt von der Blauen Linie seinen ersten Treffer in der win2day ICE Hockey League (23.). Nur 50 Sekunden später legt Hochegger das 3:1 nach.

Eine beherzte Schlussoffensive der Tiroler läuft sich tot. From setzt gut 5 Minuten vor Spielende den Schlusspunkt und schiebt Innsbruck-Goalie Vernon den Puck zum 4:1 durch die Beine.

Der KAC lacht mit 71 Punkten weiter von der Tabellenspitze, für die Innsbrucker bleibt mit 22 Zählern nur die "Rote Laterne".

Haudum und Lagace besiegen Ljubljana

Verfolger Graz99ers bleibt mit einem 2:0-Auswärtssieg in Ljubljana am Spitzenreiter dran.

99ers-Stürmer Vela fasst ganze fünf Sekunden nach dem Beginn des eigenen Powerplays selbst eine Strafe aus, die Grazer steigen beim Spiel vier gegen vier besser aus. Haudum bringt die 99ers mit 1:0 in Führung und stellt damit in Spielminute neun die Weichen auf Sieg.

Gerade im Mitteldrittel fahren die "Grünen Drachen" einen Angriff nach dem anderen und setzen die Grazer schwer unter Druck. Trotz mehrerer Strafen stehen die Steirer diese 20 harten Minuten durch, Torhüter Lagace zeichnet sich immer wieder aus.

Kurz nach der zweiten Drittelpause können die 99ers ihre Führung durch Haudums zweiten Treffer auf 2:0 ausbauen, alle weiteren Versuche der Slowenen halten die Grazer unter Kontrolle.

Trotz des Sieges fehlt den Grazern mit 70 Zählern weiter ein Punkt auf Tabellenführer KAC, Ljubljana steht mit 59 Punkten auf Rang fünf.