Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
EC iDM Wärmepumpen VSV EC iDM Wärmepumpen VSV VSV
Endstand
3:0
0:0 , 1:0 , 2:0
  • Niklas Andre Würschl
  • Emilio Romig
  • Graham Knott
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Black Wings bejubeln einen Heimerfolg über den VSV

Die Linzer dürfen sich in einem engen Schlagabtausch gegen Villach über drei wichtige Punkte im direkten Kampf um die Pre-Playoffs freuen.

Black Wings bejubeln einen Heimerfolg über den VSV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Black Wings Linz bezwingen am 36. Spieltag der win2day ICE Hockey League den Villacher SV mit 3:0.

Dabei agieren die Linzer von Beginn an druckvoll und sorgen früh für torgefährliche Szenen. Mit Fortdauer des ersten, torlosen Abschnitts, finden die Villacher allerdings mehr Zugriff auf die Partie.

Daraufhin kommen die Kärntner agiler und selbstbewusster aus der Kabine. Zudem scheint der VSV dem Führungstreffer näher zu sein, als jedoch ein Wallenta-Beinstellen zum ersten Powerplay der Black Wings führt. Dieses nutzen die Stahlstädter gnadenlos aus.

Würschl bringt die Linzer im Powerplay in Führung

Niklas Würschl bugsiert nämlich die Scheibe bei seinem eigenen Rebound zur 1:0-Führung ins Netz (33./PP1). Die Villacher zeigen aber nach der zweiten Drittelpause eine bemühte Reaktion und verzeichnen eindeutig mehr Scheibenbesitz.

Die Linzer verteidigen dank eines konsequenten Defensivverhaltens die knappe Führung. Zudem sorgen die Gastgeber in der Schlussphase für die Vorentscheidung.

Emilio Romig netzt nämlich zur 2:0-Führung ein (57.), ehe Graham Knott per Empty-Net-Goal den 3:0-Heimerfolg fixiert (60./EN).

Damit holen sich die Linzer drei wichtige Zähler im Kampf um die Pre-Playoffs. Indes müssen die Villacher im Rennen um die Top-10 den nächsten Rückschlag hinnehmen.

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Salzburg - Capitals

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Salzburg - Capitals

ICE Hockey League
Slowakei vs. ICE: Höherer Sold, aber kommt das Geld auch an?

Slowakei vs. ICE: Höherer Sold, aber kommt das Geld auch an?

Eishockey
1
ÖEHV-Angreifer wechselt innerhalb der ICE

ÖEHV-Angreifer wechselt innerhalb der ICE

ICE Hockey League
2
Ohne Rossi: Canucks unterliegen Seattle im Penaltyschießen

Ohne Rossi: Canucks unterliegen Seattle im Penaltyschießen

NHL
4
ICE Hockey League LIVE: KAC - HC Bozen

ICE Hockey League LIVE: KAC - HC Bozen

ICE Hockey League
Nach OP: Olympia-Aus "große Herausforderung" für Liensberger

Nach OP: Olympia-Aus "große Herausforderung" für Liensberger

Ski Alpin
"Schockzustand und Panik": Botn spricht über Tod von Bakken

"Schockzustand und Panik": Botn spricht über Tod von Bakken

Biathlon
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey VSV Black Wings Linz FTC-Telecom Budapest Fehervar AV19