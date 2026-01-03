Black Wings bejubeln einen Heimerfolg über den VSV

Die Black Wings Linz bezwingen am 36. Spieltag der win2day ICE Hockey League den Villacher SV mit 3:0.

Dabei agieren die Linzer von Beginn an druckvoll und sorgen früh für torgefährliche Szenen. Mit Fortdauer des ersten, torlosen Abschnitts, finden die Villacher allerdings mehr Zugriff auf die Partie.

Daraufhin kommen die Kärntner agiler und selbstbewusster aus der Kabine. Zudem scheint der VSV dem Führungstreffer näher zu sein, als jedoch ein Wallenta-Beinstellen zum ersten Powerplay der Black Wings führt. Dieses nutzen die Stahlstädter gnadenlos aus.

Würschl bringt die Linzer im Powerplay in Führung

Niklas Würschl bugsiert nämlich die Scheibe bei seinem eigenen Rebound zur 1:0-Führung ins Netz (33./PP1). Die Villacher zeigen aber nach der zweiten Drittelpause eine bemühte Reaktion und verzeichnen eindeutig mehr Scheibenbesitz.

Die Linzer verteidigen dank eines konsequenten Defensivverhaltens die knappe Führung. Zudem sorgen die Gastgeber in der Schlussphase für die Vorentscheidung.

Emilio Romig netzt nämlich zur 2:0-Führung ein (57.), ehe Graham Knott per Empty-Net-Goal den 3:0-Heimerfolg fixiert (60./EN).

Damit holen sich die Linzer drei wichtige Zähler im Kampf um die Pre-Playoffs. Indes müssen die Villacher im Rennen um die Top-10 den nächsten Rückschlag hinnehmen.