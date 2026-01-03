Ohne Rossi: Canucks unterliegen Seattle im Penaltyschießen

Die Vancouver Canucks müssen in der NHL die zweite Niederlage in Folge hinnehmen.

Nach einem 3:6 gegen die Philadelphia Flyers unterliegt das Team aus Kanada in der Nacht auf Samstag auch den Seattle Kraken. Ohne den verletzten ÖEHV-Star Marco Rossi (Alle Infos>>>) unterliegen die Canucks den Gästen mit 3:4 nach Penaltyschießen.

Die Kraken erwischen dabei den besseren Start, gehen durch Fleury (18.) im ersten Drittel in Führung. Stephenson erhöht elf Minuten später (29.), den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Sherwood (34.) kann Meyers (39.) egalisieren. Spät im zweiten Drittel gelingt DeBrusk noch das 2:3 (40.).

Entscheidung im Penaltyschießen

Im Schlussdrittel können sich die Canucks aber für ihre Aufholjagd belohnen und durch einen Treffer von Karlsson (47.) die Overtime erzwingen.

Da dort kein weiterer Treffer fällt, geht es ins Penaltyschießen. Dort schießt Beniers als dritter Schütze seines Teams die Kraken zum Sieg.

In der Western Conference rangieren die Canucks weiter auf Platz 15, stehen bei 36 Zählern. Seattle liegt mit 43 Punkten als Siebter auf einem Playoff-Rang.