ICE Hockey League heute: Konferenz mit Black Wings Linz - VSV
In Runde 36 der win2day ICE Hockey League stehen gleich zwei Derbys auf dem Programm. Zudem empfängt Meister Salzburg die Capitals, der KAC spielt in Innsbruck. LIVE-Infos:
In der win2day ICE Hockey League geht es Schlag auf Schlag. Nach dem Neujahrsauftakt am Donnerstag stehen auch in Runde 36 am Samstag einige spannende Partien im Kalender.
So empfangen die Black Wings aus Linz den VSV. Meister EC Red Bull Salzburg trifft daheim auf die Vienna Capitals. Der HC Innsbruck ist gegen den KAC gefordert, während die Graz99ers in Ljubljana gastieren.
Im ungarischen Derby treffen FTC-Telekom Budapest und Hydro Fehervar aufeinander. Zudem steigt das Südtirol-Derby zwischen dem HC Pustertal und dem HC Bozen.
Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:
Black Wings Linz - VSV (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
HC Innsbruck - KAC (ab 17:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Olimpija Ljubljana - Graz99ers (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
FTC-Telekom Budapest - Hydro Fehervar (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
EC Red Bull Salzburg - Vienna Capitals (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
HC Pustertal - HC Bozen (ab 19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>)