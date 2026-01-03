Black Wings Linz Black Wings Linz BWL
EC iDM Wärmepumpen VSV EC iDM Wärmepumpen VSV VSV
Heute 16:30 Uhr
1 2.00
X 4.10
2 2.90
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Details
  • Tabelle
NEWS

ICE Hockey League heute: Konferenz mit Black Wings Linz - VSV

In Runde 36 der win2day ICE Hockey League stehen gleich zwei Derbys auf dem Programm. Zudem empfängt Meister Salzburg die Capitals, der KAC spielt in Innsbruck. LIVE-Infos:

ICE Hockey League heute: Konferenz mit Black Wings Linz - VSV Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der win2day ICE Hockey League geht es Schlag auf Schlag. Nach dem Neujahrsauftakt am Donnerstag stehen auch in Runde 36 am Samstag einige spannende Partien im Kalender.

So empfangen die Black Wings aus Linz den VSV. Meister EC Red Bull Salzburg trifft daheim auf die Vienna Capitals. Der HC Innsbruck ist gegen den KAC gefordert, während die Graz99ers in Ljubljana gastieren.

Im ungarischen Derby treffen FTC-Telekom Budapest und Hydro Fehervar aufeinander. Zudem steigt das Südtirol-Derby zwischen dem HC Pustertal und dem HC Bozen.

Alle Spiele der Konferenz im LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: KAC - HC Bozen

ICE Hockey League LIVE: KAC - HC Bozen

ICE Hockey League
Kantersieg! Salzburg verlängert die Siegesserie unaufhaltsam

Kantersieg! Salzburg verlängert die Siegesserie unaufhaltsam

ICE Hockey League
2
Nächster Sieg! 99ers bleiben trotz Blitz-Gegentor im Erfolgsmodus

Nächster Sieg! 99ers bleiben trotz Blitz-Gegentor im Erfolgsmodus

ICE Hockey League
6
ÖEHV-Angreifer wechselt innerhalb der ICE

ÖEHV-Angreifer wechselt innerhalb der ICE

ICE Hockey League
2
Slowakei vs. ICE: Höherer Sold, aber kommt das Geld auch an?

Slowakei vs. ICE: Höherer Sold, aber kommt das Geld auch an?

Eishockey
KAC bezieht eine knappe Overtime-Pleite gegen Bozen

KAC bezieht eine knappe Overtime-Pleite gegen Bozen

ICE Hockey League
6
Souch-Hattrick! Capitals holen wichtigen Heimsieg über Ljubljana

Souch-Hattrick! Capitals holen wichtigen Heimsieg über Ljubljana

ICE Hockey League
2
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey VSV HC Innsbruck Vienna Capitals KAC HC Pustertal HC Bozen EC Red Bull Salzburg Black Wings Linz Olimpija Ljubljana Graz99ers Fehervar AV19 EC VSV FTC-Telecom Budapest