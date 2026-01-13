Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET Carolina Hurricanes Carolina Hurricanes CAR
Nach Overtime
4:3
1:0 , 2:0 , 0:3
  • James Van Riemsdyk
  • Alex DeBrincat
  • Albert Johansson
  • Andrew Copp
  • Jackson Blake
  • Seth Jarvis
  • Shayne Gostisbehere
NEWS

Kasper und Co. geben im Gipfeltreffen 3:0-Führung aus der Hand

Am Ende siegen die Red Wings dennoch. Die Canucks brechen ohne Marco Rossi auch im letzten Drittel ein, erholen sich davon aber nicht mehr.

Kasper und Co. geben im Gipfeltreffen 3:0-Führung aus der Hand
Das Gipfeltreffen der Eastern Conference in der NHL hält, was es verspricht: Die Detroit Red Wings schlagen die Carolina Hurricanes 4:3 nach Overtime, womit nun beide Teams bei 60 Punkten halten.

Dabei vergeben Marco Kasper und Co. im letzten Drittel eine 3:0-Führung: Van Riemsdyk, DeBrincat und Johansson sorgen nach 25 Minuten schon für den komfortablen Vorsprung, den die Gäste durch Blake, Jarvis und Gostisbehere allerdings noch egalisieren. In der Overtime wird Copp zum Matchwinner.

Kasper steht 12:47 Minuten am Eis.

Canucks gehen nach 40 Minuten ein

Ohne den weiterhin verletzten Marco Rossi (alle Infos>>>) stecken die Vancouver Canucks ein 3:6 bei den Montreal Canadiens ein.

Dabei ist die Partie 40 Minuten lang sehr offen, nach zwei Abschnitten steht es 3:3. Ein Doppelschlag durch Matheson und Slafkovsky bricht den Gästen aber das Genick, auch Kapanen trifft noch.

Die Niederlagenserie der Canucks hält damit an, sie sind nach Punkten weiterhin das schlechteste NHL-Team.

