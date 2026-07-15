NEWS

Kasper bekommt in Detroit einen neuen General Manager

Steve Yzerman wird nach sieben Jahren im Amt abgelöst. Die Red Wings warten seit zehn Jahren auf einen Playoff-Einzug.

Kasper bekommt in Detroit einen neuen General Manager Foto: © IMAGO / UPI Photo
Textquelle: © APA
Kommentare

Marco Kasper bekommt bei den Detroit Red Wings einen neuen Chef.

Die Franchise aus der National Hockey League gab am Mittwoch bekannt, dass Vereinslegende Steve Yzerman als Vizepräsident und General Manager abgelöst wird.

Yzerman spielte 22 Jahre für Detroit, war jahrelang Kapitän und führte die Red Wings zu drei Stanley-Cup-Siegen. Nach seinem Karriereende 2006 war er bis 2010 Vizepräsident, 2019 kehrte er als General Manager und Vizepräsident zurück.

Die Detroit Red Wings haben zehn Jahre in Folge das Playoff verpasst. Kapitän Dylan Larkin, dessen Vertrag noch fünf Jahre läuft, hat nach der abgelaufenen Saison um einen Transfer gebeten, eine Lösung der Causa steht noch aus.

Alle Österreicher, die im NHL-Draft gepickt wurden

Martin Hohenberger
Gregor Baumgartner

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Auf Schalke! Eishockey-WM 2027 startet mit Freiluftspiel

Auf Schalke! Eishockey-WM 2027 startet mit Freiluftspiel

Eishockey WM
Olympiasiegerin im Alter von nur 53 Jahren verstorben

Olympiasiegerin im Alter von nur 53 Jahren verstorben

Biathlon
Neuer Nachname: Ex-ÖSV-Läuferin hat geheiratet

Neuer Nachname: Ex-ÖSV-Läuferin hat geheiratet

Ski Alpin
Vienna Capitals schließen Kaderplanung mit Ex-NHL-Stürmer ab

Vienna Capitals schließen Kaderplanung mit Ex-NHL-Stürmer ab

ICE Hockey League
4
Jude Bellingham: Der Zinedine Zidane der Neuzeit?

Jude Bellingham: Der Zinedine Zidane der Neuzeit?

Fußball WM
Hoffenheim: Schicker und Co. wollen Problem-Stürmer loswerden

Hoffenheim: Schicker und Co. wollen Problem-Stürmer loswerden

Deutsche Bundesliga
7
Schock nach WM-Halbfinale: Versuchter Einbruch bei Lamine Yamal

Schock nach WM-Halbfinale: Versuchter Einbruch bei Lamine Yamal

Fußball WM

Kommentare

Eishockey Marco Kasper Detroit Red Wings National Hockey League Steve Yzerman Dylan Larkin Wintersport NHL