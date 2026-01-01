NEWS

Erfreulicher Jahresausklang für Marco Kasper mit Detroit

Die Red Wings führen damit weiterhin die Atlantic Division an.

Erfreulicher Jahresausklang für Marco Kasper mit Detroit Foto: © GETTY
Für die Detroit Red Wings und Marco Kasper hat das Kalenderjahr in der NHL erfolgreich geendet.

Nach dem 2:1 daheim gegen die Winnipeg Jets liegt das Team in der Atlantic Division weiterhin voran.

Die Treffer für Detroit erzielten Dylan Larkin und Mason Appleton im ersten Drittel, auf der anderen Seite war im dritten Logan Stanley erfolgreich.

Beim 4:2 der Nashville Predators gegen die Vegas ⁠Golden Knights machte Steven Stamkos seinen 600. Karrieretreffer in der NHL perfekt.

