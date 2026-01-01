KAC bezieht eine knappe Overtime-Pleite gegen Bozen

Der EC KAC kassiert zum Abschluss des 35. Spieltags der win2day ICE Hockey League eine 1:2-Overtime-Pleite gegen den HC Bozen.

Dabei bleibt im Topspiel der ICE-Runde der erste Abschnitt torlos. Mario Kempe lässt wenige Sekunden vor der ersten Drittelpause eine Großchance per Rebound liegen (20.).

Daraufhin folgen einige KAC-Strafen, die früh im Mittelabschnitt für mehrere Powerplays der Südtiroler sorgen. Allerdings lässt der HCB die Überzahlchancen liegen, ehe die Rotjacken den Führungstreffer erzielen.

From bringt den KAC in Führung

Mathias From lässt die heimischen KAC-Fans über den 1:0-Treffer jubeln (26.). Davon lassen sich die "Foxes" aber kaum irritieren. Denn Luca Frigo sprintet per Breakaway auf KAC-Goalie Dahm zu trifft zum 1:1-Pausenstand (39.).

Der HCB erarbeitet sich daraufhin im dritten Abschnitt ein Chancenplus, aber die "Foxes" verpassen den vollen Erfolg in Klagenfurt. Es folgt somit eine Overtime.

Gersich führt den HCB zum Overtime-Erfolg

Schließlich dürfen die Südtiroler aber über den zweiten Zähler jubeln. Shane Gersich trifft 12 Sekunden vor dem Ende der Overtime zum 2:1-Auswärtserfolg für den HCB.

Damit kassiert der KAC wohl die zweite Niederlage binnen drei Tagen. Dennoch verteidigt der ICE-Spitzenreiter aus Klagenfurt (68 Pkt.) bei einem Spiel mehr knapp die Tabellenführung gegenüber den Graz99ers (67) nach dem Kantersieg der Steirer über Budapest. Der HCB feiert indes den vierten Sieg in Folge.