NEWS

Souch-Hattrick! Capitals holen wichtigen Heimsieg über Ljubljana

Die Wiener sichern sich drei wichtige Zähler im Kampf um die Pre-Playoffs. Ein Hattrick von Carter Souch sorgt letztlich für ein Comeback.

Die Vienna Capitals bezwingen Olimpija Ljubljana in der 35. Runde der win2day ICE Hockey League mit einem 3:2-Heimsieg.

Dabei dürfen sich die Capitals über eine schnelle Führung freuen. Carter Souch netzt in Überzahl nach nur 122 Sekunden zum 1:0 der "Caps" im Powerplay ein.

Comebacks auf beiden Seiten

Allerdings können die Slowenen ebenfalls ein Überzahlspiel zum Ausgleich ausnützen. Marly Quince egalisiert den Rückstand im Mitteldrittel (29./PP1). Zudem bringt Marcel Mahkovec die slowenischen Gäste sogar mit 2:1 in Führung (36.).

Ein schneller Doppelschlag von Souch sorgt aber für eine weitere Wende im Mittelabschnitt. Der Kanadier trifft zum Hattrick und der erneuten Führung der Wiener (37./39.).

Capitals jubeln über drei wichtige Punkte

Diesen 3:2-Vorsprung bringt die Constantine-Truppe letztlich vor dem heimischen Publikum in der STEFFL-Arena auch über die Zeit.

Daher feiern die "Caps" im Kampf um die Top-10-Platzierungen den zweiten Sieg in Folge. Ljubljana muss hingegen im Rennen um die Spitzenplätze einen Rückschlag verkraften.

