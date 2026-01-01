Nächster Sieg! 99ers bleiben trotz Blitz-Gegentor im Erfolgsmodus

Die Graz99ers bejubeln am 35. Spieltag der win2day ICE Hockey League einen 6:1-Heimerfolg über Ferencvaros Budapest.

Zunächst schockt allerdings Gordie Green die Grazer nach nur neun Sekunden mit der Führung für die ungarischen Gäste. Manuel Ganahl egalisiert den Rückstand aber noch vor der ersten Pause zum 1:1 (19.).

Grazer sorgen im Mittelabschnitt für die verdiente Wende

Fortan können sich die Steirer im Mittelabschnitt entscheidend absetzen. Chris Collins (35.) lässt die 99ers-Anhänger über die 2:1-Führung jubeln (35.). Zudem sorgen Lukas Haudum (39.) und Josh Currie in Überzahl (40./PP1) für eine verdienten 4:1-Pausenvorsprung.

Auch im Schlussabschnitt dürfen sich die Steirer noch über zwei Powerplay-Treffer freuen. Collins schnürt dabei seinen Doppelpack (43./PP1), ehe Nick Bailen (48./PP1) den deutlichen Heimsieg fixiert.

Damit unterstreichen die 99ers ihre ausgezeichnete Form im Kampf um die Tabellenspitze. Budapest fällt hingegen nach dem Capitals-Heimsieg einstweilen aus den Top-10-Plätzen hinaus.

Pioneers überzeugen bei Torfestival im Pustertal

Die Pioneers Vorarlberg sorgen hingegen mit einem 6:5-Erfolg n.P. im Pustertal für eine Überraschung.

Dabei bringen zunächst JC Lipon (1.) und Henry Bowlby (11./PP2) die "Wölfe" mit 2:0 in Führung. Allerdings führen Roberts Bukarts (22.), Casey Dornbach (30.) und Collin Adams (32.) die Wende zugunsten der Pioneers herbei.

Auf der Gegenseite sorgt Mikael Frycklund für das 3:3 (38.), ehe Bukarts (49./PP1) und Adams (58.) erneut für die Vorarlberger treffen. Doch Lipon (50.) und Tommy Purdeller (59.) retten den HCP in eine letztlich torlose Overtime.

Daher folgt ein Penalty-Shootout, indem Kevin Macierzynski zum Matchwinner für die Feldkicher avanciert.

Somit sammeln die Vorarlberger im Tabellenkeller zwei Zähler. Pustertal bleibt obgleich der Niederlage weiterhin klar unter den Top-6.