Kantersieg! Salzburg verlängert die Siegesserie unaufhaltsam

Der EC Red Bull Salzburg feiert in der 35. Runde der win2day ICE Hockey League einen deutlichen 5:1-Heimerfolg über die Black Wings Linz.

Dabei dürfen die Salzburger im ersten Abschnitt über einen raschen Doppelschlag jubeln. Florian Baltram (7.) und Lukas Hörl (8.) sorgen binnen 36 Sekunden für eine 2:0-Führung.

Linzer zeigen eine starke Reaktion auf den Doppelschlag

Praktisch im Gegenzug bringt Travis Barron die Linzer aber mit dem 1:2-Treffer wieder zurück in die Partie (8.). Fortan erhöhen die Salzburger allerdings die offensive Schlagzahl und belohnen sich auch dafür. Brandon Coe erhöht nämlich noch vor der Pause zur 3:1-Führung (18.).

Danach kommen die Linzer allerdings äußerst aktiv aus der Kabine, doch die Viveiros-Truppe präsentiert sich effektiv.

Salzburg sorgt für klare Verhältnisse vor der Pause

Denn Benjamin Nissner erhöht nach einer Linzer-Drangphase zum 4:1 (32.), ehe Travis St. Denis für den deutlichen 5:1-Pausenvorsprung sorgt (36.). Diese klare Führung bringen die Salzburger letztlich auch klar über die Zeit.

Salzburg sammelt daher drei weitere Zähler im Kampf um die ICE-Spitzenplätze. Hingegen kassieren die Linzer nach zwei Heimsiegen einen kleinen Rückschlag im Rennen um die Pre-Playoffs.

VSV beendet die Pleitenserie gegen Innsbruck

Der VSV setzt sich indes mit einem 6:2-Heimsieg über den HC Innsbruck durch und schafft einen ersten Schritt aus der Krise.

Die Villacher erarbeiten sich dabei vor heimischem Publikum rasch ein klares Chancenplus. Dennoch bringt Marcel Witting die Tiroler vor der ersten Drittelpause mit 1:0 in Villach in Führung (17.). Allerdings sorgen die Villacher mit einem Doppelschlag im Mittelabschnitt für die Trendwende.

Adam Helewka trifft zunächst in Überzahl zum 1:1-Ausgleich (25./PP), ehe Dylan MacPherson die Kärntner lediglich 51 Sekunden später zur 2:1-Führung schießt (25.).

Der VSV schwächt sich allerdings mit einer 3:5-Unterzahlsituaton selbst. Benjamin Corbeil nutzt dies aus und trifft zum 2:2-Ausgleich (42./PP2). Doch Helewka ebnet dem VSV den Weg zum Heimsieg.

Helewka-Hattrick lässt den VSV jubeln

Der kanadische Crack sorgt nämlich mit zwei weiteren Treffen für einen Hattrick (44./50.). Zwei späte Torerfolge von Nick Hutchison (58./PP1) und John Hughes (59.) besiegeln den letztlich klaren Erfolg.

Für den VSV ist es im Rennen um die Pre-Playoffs ein wichtiger Sieg nach sieben Niederlagen am Stück. Der HCI bleibt indes am Tabellenende.