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Fix! Zukunft von Alex Ovechkin geklärt

Der 40-Jährige bleibt bei den Washington Capitals und geht in seine bereits 22. Saison.

Fix! Zukunft von Alex Ovechkin geklärt Foto: © IMAGO / UPI Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Die Washington Capitals können auch in der kommenden NHL-Saison auf ihren Superstar und Kapitän Alex Ovechkin bauen.

Der NHL-Rekordtorschütze verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr und geht damit in seine bereits 22. Spielzeit in Washington.

Der 40-Jährige erhält ein Grundgehalt von einer Million US-Dollar, dazu kommen Bonuszahlungen in Höhe von bis zu acht Millionen Dollar. Der Vertrag besitzt einen durchschnittlichen Jahreswert von 4,25 Millionen US-Dollar.

Dienstältester Profi der Geschichte

"Ich bin zurück! Ich bin gesund, liebe es, Eishockey zu spielen und um Siege zu kämpfen. Ich freue mich darauf, zurückzukommen und mich meinen Teamkollegen anzuschließen, damit wir um einen Platz in den Playoffs kämpfen und eine Chance auf den Sieg haben können", erklärt Ovechkin.

Mit seiner 22. Saison wird der Stanley-Cup-Sieger zugleich zum dienstältesten Profi in der Geschichte des Sports in Washington, D.C..

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