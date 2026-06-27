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NHL Draft 2026: Das war die erste Runde

Die Toronto Maple Leafs wählen erwartungsgemäß Gavin McKenna mit dem ersten Pick. Der ebenfalls als Nummer-1-Pick gehandelte Ivar Stenberg geht an die San Jose Sharks.

NHL Draft 2026: Das war die erste Runde Foto: © IMAGO / Bildbyran
Textquelle: © LAOLA1
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Am Freitag fand die erste Runde des NHL Draft 2026 im KeyBank Center in Buffalo statt.

Mit Spannung wurde erwartet, welchen Spieler Justin Bieber als Nummer-1-Pick der Toronto Maple Leafs verkünden würde – die Wahl fiel wie erwartet auf Gavin McKenna von der Penn State University (NCAA).

Großes Talent aus dem Yukon

Der 18-Jährige aus Whitehorse im Yukon gehörte in dieser Saison zu den jüngsten Spielern im College-Eishockey. Mit 51 Punkten (15 Tore, 36 Assists) in 35 Spielen belegte er NCAA-weit den geteilten fünften Platz und kam mit durchschnittlich 1,46 Punkten pro Partie auf Rang zwei.

Der Linksschütze, der in der Abschlussrangliste des NHL Central Scouting als bester nordamerikanischer Feldspieler geführt wurde, stellte neun Hochschulrekorde auf oder egalisierte sie. Außerdem war er der einzige Spieler, der einstimmig ins Big Ten All-Freshman Team gewählt wurde.

McKenna ist der fünfte NCAA-Spieler überhaupt, der an Position eins gedraftet wurde. Zugleich ist er nach Dylan Cozens erst der zweite Spieler aus dem kanadischen Yukon-Territorium, der in der ersten Runde eines NHL Drafts ausgewählt wurde.

Stenberg geht nach San Jose

Ebenfalls als Nummer-1-Pick wurde Ivar Stenberg gehandelt. Letztlich griffen die San Jose Sharks an zweiter Position zu und sicherten sich die Rechte am schwedischen Flügelstürmer.

Der 18-Jährige erzielte in der vergangenen Saison 33 Punkte (11 Tore, 22 Assists) in 43 Spielen für Frölunda HC in der schwedischen SHL. Damit verbuchte er die fünftbeste Saison eines Spielers im Alter von 18 Jahren oder jünger in der Geschichte der Liga. Stenberg gilt als kompletter Zwei-Wege-Stürmer mit Stärken in Offensive und Defensive.

Rangers wählen Smits

Mit Alberts Smits wurde auch ein Spieler gezogen, der bereits Stationen im deutschen Eishockey hinter sich hat. Die New York Rangers entschieden sich an fünfter Stelle für den 18-jährigen Letten.

Smits lief in der vergangenen Saison sowohl für Jukurit Helsinki in der finnischen Liiga als auch für den EHC München in der DEL auf.

McTavish-Wechsel bringt Ducks zwei Erstrunden-Picks

Für Aufsehen sorgte auch der Trade von Mason McTavish. Die Anaheim Ducks gaben den 23-jährigen Stürmer an die St. Louis Blues ab und erhielten dafür zwei Erstrunden-Picks im NHL Draft 2026.

McTavish kam in der vergangenen Saison in 75 Spielen für Anaheim auf 41 Punkte (17 Tore, 24 Assists). In den Stanley-Cup-Playoffs steuerte er in zehn Einsätzen weitere sechs Punkte (ein Tor, fünf Assists) bei. Sein Sechsjahresvertrag läuft noch fünf weitere Spielzeiten.

Am Samstag folgen die Runden zwei bis sieben

Den Schlusspunkt der ersten Runde setzte Rechtsaußen Jaxon Cover, den die Ottawa Senators mit dem insgesamt 32. Pick auswählten.

Die Runden zwei bis sieben des NHL Drafts werden am Samstag erneut im KeyBank Center ausgetragen. Beginn ist um 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr MESZ).

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