NHL Draft 2026: Das war die erste Runde

Am Freitag fand die erste Runde des NHL Draft 2026 im KeyBank Center in Buffalo statt.

Mit Spannung wurde erwartet, welchen Spieler Justin Bieber als Nummer-1-Pick der Toronto Maple Leafs verkünden würde – die Wahl fiel wie erwartet auf Gavin McKenna von der Penn State University (NCAA).

Großes Talent aus dem Yukon

Der 18-Jährige aus Whitehorse im Yukon gehörte in dieser Saison zu den jüngsten Spielern im College-Eishockey. Mit 51 Punkten (15 Tore, 36 Assists) in 35 Spielen belegte er NCAA-weit den geteilten fünften Platz und kam mit durchschnittlich 1,46 Punkten pro Partie auf Rang zwei.

Der Linksschütze, der in der Abschlussrangliste des NHL Central Scouting als bester nordamerikanischer Feldspieler geführt wurde, stellte neun Hochschulrekorde auf oder egalisierte sie. Außerdem war er der einzige Spieler, der einstimmig ins Big Ten All-Freshman Team gewählt wurde.

McKenna ist der fünfte NCAA-Spieler überhaupt, der an Position eins gedraftet wurde. Zugleich ist er nach Dylan Cozens erst der zweite Spieler aus dem kanadischen Yukon-Territorium, der in der ersten Runde eines NHL Drafts ausgewählt wurde.