So sieht Österreichs Fahrplan zur Eishockey-WM 2026 aus

Österreichs Eishockey-Nationalteam wird 2026 im fünften Jahr in Folge an der Weltmeisterschaft der Top-Division teilnehmen.

Nach dem historischen Viertelfinal-Einzug bei der WM 2025 in Stockholm geht es für Rot-Weiß-Rot von 15. bis 31. Mai 2026 in die Schweiz und somit das Heimatland von Teamchef Roger Bader.

In Gruppe A, die in der Swiss Life Arena in Zürich ausgespielt wird, trifft die ÖEHV-Auswahl neben Weltmeister USA und Gastgeber Schweiz auf Finnland, Deutschland, Lettland, Ungarn und Großbritannien.

Fünfwöchige WM-Vorbereitung

Auf dem Weg zur WM wartet nach einem Drei-Nationen-Turnier Anfang Februar in Oslo (NOR) eine fünfwöchige Vorbereitung mit insgesamt acht Testspielen, beginnend mit einem Doppel (8. und 9. April) gegen Lettland in Riga.

Am 16. April läuft das Männer-Nationalteam erstmals seit April 2012 wieder in Feldkirch auf, es wartet ein Duell mit Italien. In der dritten Vorbereitungswoche geht es zweimal gegen Tschechien, die erste Begegnung findet am 23. April in Wien statt.

Am 30. April wartet das nächste Heimspiel gegen Deutschland, ausgetragen in Zell am See. Zwei Tage später gibt es in München das Rückspiel.

Abgeschlossen wird die WM-Vorbereitung am 9. Mai gegen Slowenien, diese Partie wird in Klagenfurt ausgetragen.

Alle Termine bis zur WM 2026 im Überblick:

Februar Break, 02. bis 08. Februar - Drei-Nationen-Turnier in Oslo (NOR)

WM-Vorbereitung (Änderungen vorbehalten):

08.04., 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Österreich

09.04., 19:00 Uhr, Riga (LAT): Lettland vs. Österreich

16.04., 19:00 Uhr, Feldkirch: Österreich vs. Italien

23.04., 19:00 Uhr, Wien: Österreich vs. Tschechien

24.04., 17:30 Uhr, Jihlava (CZE): Tschechien vs. Österreich

30.04., 19:00 Uhr, Zell am See: Österreich vs. Deutschland

02.05., 17:00 Uhr, Garmisch-Partenkirchen (GER): Deutschland vs. Österreich

09.05., 16:20 Uhr, Klagenfurt: Österreich vs. Slowenien