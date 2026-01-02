NEWS

ÖEHV-Angreifer wechselt innerhalb der ICE

Nach 26 Einsätzen ist das Engagement schon wieder vorbei, für den Vorarlberger geht es zurück in die Heimat.

ÖEHV-Angreifer wechselt innerhalb der ICE Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Luca Erne verlässt den VSV mit sofortiger Wirkung und schließt sich wieder den Pioneers Vorarlberg an.

Offiziell wird der 21-jährige Vorarlberger für den weiteren Saisonverlauf an die Feldkircher verliehen, mit Ende der Spielzeit endet das Vertragsverhältnis zwischen Erne und den Villachern endgültig.

Die Zusammenarbeit "entsprach aus Sicht beider Seiten nicht den ursprünglich gesteckten Erwartungen", heißt es in einer Pressemitteilung. Beide Seiten hätten bereits mehrfach signalisiert, eine einvernehmliche Trennung in Erwägung zu ziehen.

Aufgrund der angespannten Kadersituation der "Adler" konnte diese bislang nicht umgesetzt werden, nun konnte mit den Pioneers aber eine Lösung gefunden werden.

Heimweh spielte eine Rolle - weiterer Abgang in Aussicht

Der siebenmalige ÖEHV-Teamspieler war erst im Sommer an die Drau übersiedelt, seine Ausbeute war mit lediglich einem Tor in 26 Spielen jedoch mager.

"In vielen Gespräche mit Luca haben wir gemeinsam festgestellt, dass der Wunsch, in die Heimat zurückzukehren, bei ihm eine große Rolle gespielt hat. Sein Heimweh war ein Faktor in dieser Entscheidung", erklärt Head Coach Pierre Allard.

Der Abgang soll mit dem weiteren Einbau der Nachwuchsspieler intern aufgefangen werden. Laut der "Krone" steht auch Angreifer Brett Ritchie vor dem Abschied, der Tryout-Vertrag des Kanadiers läuft Mitte Jänner aus und wird wohl nicht verlängert.

Mehr zum Thema

ICE Hockey League LIVE: KAC - HC Bozen

ICE Hockey League LIVE: KAC - HC Bozen

ICE Hockey League
Nächster Sieg! 99ers bleiben trotz Blitz-Gegentor im Erfolgsmodus

Nächster Sieg! 99ers bleiben trotz Blitz-Gegentor im Erfolgsmodus

ICE Hockey League
4
Kantersieg! Salzburg verlängert die Siegesserie unaufhaltsam

Kantersieg! Salzburg verlängert die Siegesserie unaufhaltsam

ICE Hockey League
2
KAC bezieht eine knappe Overtime-Pleite gegen Bozen

KAC bezieht eine knappe Overtime-Pleite gegen Bozen

ICE Hockey League
6
Souch-Hattrick! Capitals holen wichtigen Heimsieg über Ljubljana

Souch-Hattrick! Capitals holen wichtigen Heimsieg über Ljubljana

ICE Hockey League
2
Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

Ranked: Die Rekord-Torschützen der NHL

NHL
13
Erneute Zwangspause für Marco Rossi

Erneute Zwangspause für Marco Rossi

NHL
1
Kommentare

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey VSV Pioneers Vorarlberg