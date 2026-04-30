Nächster ÖEHV-Leistungsträger verpasst WM

Benjamin Baumgartner wird Österreich bei der Eishockey-WM in Zürich nicht unterstützen können.

Der Center war am Montag in Zell am See zum Nationalteam gestoßen, nachdem er seit einer Mitte Februar in einem Testspiel seines SC Bern gegen die Kölner Haie erlittenen Bänderverletzung im Sprunggelenk, infolge derer er operiert wurde, außer Gefecht war.

Im Rahmen des vorletzten Vorbereitungscamps auf die Endrunde in der Schweiz trainierte der Salzburger erstmals wieder unter voller Belastung und sollte in den Testspielen gegen Deutschland auch sein Comeback geben.

Dazu wird es jedoch nicht kommen. In den letzten Tagen zeichnete sich bei den Trainings ab, dass der Schweiz-Legionär sich noch nicht bei vollständiger Fitness befindet und eine Rückkehr in den Spielbetrieb in den nächsten Wochen aussichtslos erscheint.

Die "Kleine Zeitung" hatte zuerst über den Ausfall Baumgartners berichtet, der ÖEHV bestätigt diesen auf LAOLA1-Anfrage auch offiziell.

Personalnot auf der Center-Position

Für Teamchef Roger Bader ist es die nächste Hiobsbotschaft vor den Titelkämpfen in seiner Heimat. Besonders auf der Center-Position gehen ihm allmählich die Spieler aus.

Kein einziger Mittelstürmer der erfolgreichen WM 2025 kann an der diesjährigen WM teilnehmen. Marco Kasper, Baumgartner, Lukas Haudum und Oliver Achermann fehlen allesamt verletzungs- oder gesundheitsbedingt.

Als Center für die anstehende Weltmeisterschaft sind Benjamin Nissner und Lucas Thaler gesetzt. Weitere Kandidaten sind Leon Wallner, Ian Scherzer, Finn van Ee und Tim Harnisch.