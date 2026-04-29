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Verteidiger fehlt ÖEHV-Team gegen Deutschland

Teamchef Roger Bader muss in den beiden Testspielen auf den Abwehrspieler verzichten. Die Grazer rücken am Donnerstag ein, zwei Spieler sind ausgeschieden.

Verteidiger fehlt ÖEHV-Team gegen Deutschland Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Österreichs Eishockey-Nationalteam muss in den beiden Testspielen gegen Deutschland am Donnerstag (Zell am See, 19:00 Uhr) und Samstag (Garmisch-Partenkirchen, 17:00 Uhr) auf David Maier verzichten.

Der Abwehrspieler fehlt leicht angeschlagen und soll kommende Woche wieder zum Nationalteam stoßen. Außerdem sind die jungen Stürmer David Waschnig und Felix Koschek aus dem Kader ausgeschieden.

99ers-Trio rückt ein

Dafür rücken am Donnerstagvormittag, wie von LAOLA1 bereits verlautbart, Paul Stapelfeldt, Lenz Moosbrugger und Tim Harnisch ein. Das Trio feierte mit den Graz99ers den Meistertitel in der win2day ICE Hockey League.

"Die drei werden am Donnerstag und Freitag mit der Mannschaft trainieren und am Samstag gegen Deutschland spielen. Paul Stapelfeldt hat bereits zwei Weltmeisterschaften absolviert, Lenz Moosbrugger und Tim Harnisch sollen versuchen, ihre Chance zu nutzen", sagt Teamchef Roger Bader. Nächste Woche verstärkt auch noch Klubkollege Paul Huber das Team.

Deutschland noch ohne DEL-Finalisten und NHL-Stars

Dem deutschen Team fehlen in dieser Woche noch ihre NHL-Stars sowie die Spieler der beiden DEL-Finalisten Adler Mannheim und Eisbären Berlin.

"Sie haben bereits eine gute Mannschaft, auch wenn ihnen noch einige Spieler bis zum WM-Team fehlen. Gleichwohl ist das ein starker Gegner, genau perfekt für uns zu diesem Zeitpunkt. Im Gegensatz zu Tschechien vergangene Woche, hoffen wir, wieder mehr Offensive zu kreieren", erklärt der Schweizer.

Der Kader für die Testspiele gegen Deutschland:

Spieler

Verein

TOR:

David Kickert

EC Red Bull Salzburg

Atte Tolvanen

EC Red Bull Salzburg

Florian Vorauer

KAC

ABWEHR:

Dominic Hackl

Vienna Capitals

Thomas Klassek

RPI Engineers (USA)

Thimo Nickl

KAC

Ramon Schnetzer

Vienna Capitals

Patrick Söllinger

Black Wings Linz

Paul Stapelfeldt

Graz99ers

Devin Steffler

HC Innsbruck

Clemens Unterweger

KAC

Philipp Wimmer

EC Red Bull Salzburg

Bernd Wolf

EHC Kloten (SUI)

ANGRIFF:

Benjamin Baumgartner

SC Bern (SUI)

Tim Harnisch

Graz99ers

Mario Huber

EC Red Bull Salzburg

Leon Kolarik

Peterborough Petes (USA)

Lenz Moosbrugger

Graz99ers

Henrik Neubauer

Black Wings Linz

Benjamin Nissner

EC Red Bull Salzburg

Maximilian Rebernig

VSV

Ian Scherzer

RPI Engineers (USA)

Peter Schneider

EC Red Bull Salzburg

Simeon Schwinger

KAC

Lucas Thaler

EC Red Bull Salzburg

Finn van Ee

KAC

Leon Wallner

Vienna Capitals

Dominic Zwerger

EHC Biel (SUI)

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