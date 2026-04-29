Verteidiger fehlt ÖEHV-Team gegen Deutschland

Österreichs Eishockey-Nationalteam muss in den beiden Testspielen gegen Deutschland am Donnerstag (Zell am See, 19:00 Uhr) und Samstag (Garmisch-Partenkirchen, 17:00 Uhr) auf David Maier verzichten.

Der Abwehrspieler fehlt leicht angeschlagen und soll kommende Woche wieder zum Nationalteam stoßen. Außerdem sind die jungen Stürmer David Waschnig und Felix Koschek aus dem Kader ausgeschieden.

99ers-Trio rückt ein

Dafür rücken am Donnerstagvormittag, wie von LAOLA1 bereits verlautbart, Paul Stapelfeldt, Lenz Moosbrugger und Tim Harnisch ein. Das Trio feierte mit den Graz99ers den Meistertitel in der win2day ICE Hockey League.

"Die drei werden am Donnerstag und Freitag mit der Mannschaft trainieren und am Samstag gegen Deutschland spielen. Paul Stapelfeldt hat bereits zwei Weltmeisterschaften absolviert, Lenz Moosbrugger und Tim Harnisch sollen versuchen, ihre Chance zu nutzen", sagt Teamchef Roger Bader. Nächste Woche verstärkt auch noch Klubkollege Paul Huber das Team.

Deutschland noch ohne DEL-Finalisten und NHL-Stars

Dem deutschen Team fehlen in dieser Woche noch ihre NHL-Stars sowie die Spieler der beiden DEL-Finalisten Adler Mannheim und Eisbären Berlin.

"Sie haben bereits eine gute Mannschaft, auch wenn ihnen noch einige Spieler bis zum WM-Team fehlen. Gleichwohl ist das ein starker Gegner, genau perfekt für uns zu diesem Zeitpunkt. Im Gegensatz zu Tschechien vergangene Woche, hoffen wir, wieder mehr Offensive zu kreieren", erklärt der Schweizer.

Der Kader für die Testspiele gegen Deutschland: