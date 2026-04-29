Spieler
Verein
TOR:
David Kickert
EC Red Bull Salzburg
Atte Tolvanen
EC Red Bull Salzburg
Florian Vorauer
KAC
ABWEHR:
Dominic Hackl
Vienna Capitals
Thomas Klassek
RPI Engineers (USA)
Thimo Nickl
KAC
Ramon Schnetzer
Vienna Capitals
Patrick Söllinger
Black Wings Linz
Paul Stapelfeldt
Graz99ers
Devin Steffler
HC Innsbruck
Clemens Unterweger
KAC
Philipp Wimmer
EC Red Bull Salzburg
Bernd Wolf
EHC Kloten (SUI)
ANGRIFF:
Benjamin Baumgartner
SC Bern (SUI)
Tim Harnisch
Graz99ers
Mario Huber
EC Red Bull Salzburg
Leon Kolarik
Peterborough Petes (USA)
Lenz Moosbrugger
Graz99ers
Henrik Neubauer
Black Wings Linz
Benjamin Nissner
EC Red Bull Salzburg
Maximilian Rebernig
VSV
Ian Scherzer
RPI Engineers (USA)
Peter Schneider
EC Red Bull Salzburg
Simeon Schwinger
KAC
Lucas Thaler
EC Red Bull Salzburg
Finn van Ee
KAC
Leon Wallner
Vienna Capitals
Dominic Zwerger
EHC Biel (SUI)
Verteidiger fehlt ÖEHV-Team gegen Deutschland
Teamchef Roger Bader muss in den beiden Testspielen auf den Abwehrspieler verzichten. Die Grazer rücken am Donnerstag ein, zwei Spieler sind ausgeschieden.
Österreichs Eishockey-Nationalteam muss in den beiden Testspielen gegen Deutschland am Donnerstag (Zell am See, 19:00 Uhr) und Samstag (Garmisch-Partenkirchen, 17:00 Uhr) auf David Maier verzichten.
Der Abwehrspieler fehlt leicht angeschlagen und soll kommende Woche wieder zum Nationalteam stoßen. Außerdem sind die jungen Stürmer David Waschnig und Felix Koschek aus dem Kader ausgeschieden.
99ers-Trio rückt ein
Dafür rücken am Donnerstagvormittag, wie von LAOLA1 bereits verlautbart, Paul Stapelfeldt, Lenz Moosbrugger und Tim Harnisch ein. Das Trio feierte mit den Graz99ers den Meistertitel in der win2day ICE Hockey League.
"Die drei werden am Donnerstag und Freitag mit der Mannschaft trainieren und am Samstag gegen Deutschland spielen. Paul Stapelfeldt hat bereits zwei Weltmeisterschaften absolviert, Lenz Moosbrugger und Tim Harnisch sollen versuchen, ihre Chance zu nutzen", sagt Teamchef Roger Bader. Nächste Woche verstärkt auch noch Klubkollege Paul Huber das Team.
Deutschland noch ohne DEL-Finalisten und NHL-Stars
Dem deutschen Team fehlen in dieser Woche noch ihre NHL-Stars sowie die Spieler der beiden DEL-Finalisten Adler Mannheim und Eisbären Berlin.
"Sie haben bereits eine gute Mannschaft, auch wenn ihnen noch einige Spieler bis zum WM-Team fehlen. Gleichwohl ist das ein starker Gegner, genau perfekt für uns zu diesem Zeitpunkt. Im Gegensatz zu Tschechien vergangene Woche, hoffen wir, wieder mehr Offensive zu kreieren", erklärt der Schweizer.