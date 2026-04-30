Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In Episode 25 dreht sich alles um die bevorstehende Eishockey-WM. Nach dem sensationellen Viertelfinal-Einzug im Vorjahr geht Österreich diesmal personell geschwächt ins Turnier. Zahlreiche Leistungsträger fehlen – damit ändern sich auch die Erwartungen.

Moderator Patrick Gstettner diskutiert mit Max Rosmanith (HEUTE) und Maximilian Girschele (LAOLA1) die personellen Sorgen, die Chancen des Teams von Roger Bader und die Frage, was bei dieser WM realistisch ist.

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