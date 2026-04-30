Standpunkt

Eishockey-WM: Ist der Klassenerhalt in Gefahr?

Nach dem Viertelfinal-Coup 2025 fehlen diesmal zahlreiche Leistungsträger. Wird die WM in der Schweiz zum Realitätstest für Österreichs Nationalteam?

Kommentare

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In Episode 25 dreht sich alles um die bevorstehende Eishockey-WM. Nach dem sensationellen Viertelfinal-Einzug im Vorjahr geht Österreich diesmal personell geschwächt ins Turnier. Zahlreiche Leistungsträger fehlen – damit ändern sich auch die Erwartungen.

Moderator Patrick Gstettner diskutiert mit Max Rosmanith (HEUTE) und Maximilian Girschele (LAOLA1) die personellen Sorgen, die Chancen des Teams von Roger Bader und die Frage, was bei dieser WM realistisch ist.

Hier ansehen:

Die 25. Episode als Podcast anhören:

Mehr zum Thema

Nächster ÖEHV-Leistungsträger verpasst WM

Nächster ÖEHV-Leistungsträger verpasst WM

Eishockey
2
Zwerger: Als junger Bub gekommen, als Erwachsener gegangen

Zwerger: Als junger Bub gekommen, als Erwachsener gegangen

Eishockey
Verteidiger fehlt ÖEHV-Team gegen Deutschland

Verteidiger fehlt ÖEHV-Team gegen Deutschland

Eishockey
2
Ausgedünnte Offensive: Diese ÖEHV-Stürmer kämpfen um WM-Tickets

Ausgedünnte Offensive: Diese ÖEHV-Stürmer kämpfen um WM-Tickets

Eishockey
8
Die besten ÖFB-Legionäre in Portugal

Die besten ÖFB-Legionäre in Portugal

LAOLA1
Überraschender Abgang an der ÖSV-Spitze

Überraschender Abgang an der ÖSV-Spitze

Wintersport - Sonstiges
1
Ewige Torschützenliste der Champions League

Ewige Torschützenliste der Champions League

Champions League
40

Kommentare

Wintersport Marco Rossi ÖEHV-Nationalteam Eishockey Eishockey-WM LAOLA1+ ÖEHV-Teamchef Roger Bader Marco Kasper ÖEHV Zürich Standpunkt Eishockey-WM 2026 Patrick Gstettner Maximilian Girschele Leon Kolarik Ian Scherzer