ÖEHV-Team wahrt Chance auf Aufstieg bei U18-WM

Österreich muss bei der Eishockey-U18-WM der Division IB in Tallinn vor dem letzten Spieltag um den Aufstieg zittern.

Zwar gewinnt die ÖEHV-Auswahl am Donnerstagnachmittag gegen Südkorea mit 4:3 nach Overtime, verspielt dabei aber in der Schlussphase eine 3:1-Führung und ist für den Wiederaufstieg in die Division IA auf Schützenhilfe angewiesen.

Ausgleich in allerletzter Sekunde

Gegen Südkorea wird gut losgelegt, Dominik Ferner trifft nach 106 Sekunden zum 1:0 (2.). Südkorea gleicht durch Eunkyu Lee aus (31.), doch Nico Koschek (46.) und Johannes Dobrovolny (54.) erspielen einen vermeintlich komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung.

Dieser reicht allerdings nicht zum Sieg nach regulärer Spielzeit. Taeun Kim erzielt 91 Sekunden vor Spielende das 3:2 aus ÖEHV-Sicht (59.), der Ausgleich durch Jeeahn Lee fällt in der allerletzten Sekunde (60.).

Dobrovolny sichert Zusatzpunkt

Trotz deutlich mehr Spielanteilen und einem Schussverhältnis von 41:13 muss Österreich in die Overtime, in der Dobrovolny in der Schlussminute den Doppelpack schnürt und den Zusatzpunkt besorgt (65.).

Vor dem abschließenden Gruppenspiel am Freitag (11:30 Uhr) gegen Litauen liegt das ÖEHV-Team mit acht Punkten zwei Zähler hinter den Balten an zweiter Stelle. Ein Sieg nach 60 Minuten ist Pflicht, dann muss auf Frankreich geblickt werden.

Auf Schützenhilfe angewiesen

"Les Bleus" hält aktuell bei sechs Zählern, trifft am Donnerstagabend noch auf Gastgeber Estland und am Freitag (15:00 Uhr) auf Südkorea. Die Franzosen haben das direkte Duell mit Österreich gewonnen, würden bei Punktgleichheit vorgereiht werden.

Damit darf Frankreich aus den verbleibenden zwei Spielen nur vier Punkte holen, damit Rot-Weiß-Rot eine Chance auf den Aufstieg hat. Bei einem Punktverlust gegen Litauen verbleibt Österreich in jedem Fall in der Division IB, der dritten Leistungsstufe.