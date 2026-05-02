Der frühere Schweizer Eishockey-Teamchef Ralph Krueger hat öffentlich gemacht, dass er unheilbar an Parkinson erkrankt ist.

Er habe im Herbst 2024 die Diagnose erhalten, sagte der 66-jährige Deutsch-Kanadier mit Schweizer Staatsbürgerschaft, im Interview mit "CH Media".

Krueger war als Trainer auch in Österreich aktiv, 1998 gewann er mit der VEU Feldkirch die European Hockey League. Bis Jänner 2026 war er Aufsichtsratsvorsitzender beim Bundesligisten Wiener Austria.

"Die Krankheit ist unheilbar"

"Die Krankheit ist unheilbar. Das ist ein Grund, warum ich mich noch stärker aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe", erklärt Krueger. "Ich spreche bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal darüber. Es ist ein großer Schritt für mich."

Genaue Prognosen über den Verlauf der Krankheit seien nicht möglich, aber die Symptome könnten gelindert werden, zum Beispiel mit Sport.

Krueger war Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Austria

Dem Eishockey ist Krueger, der auch in der NHL als Cheftrainer der Edmonton Oilers und Buffalo Sabres sowie im Fußball als Aufsichtsratsvorsitzender der Wiener Austria (November 2023 bis Jänner 2026) und des FC Southampton (2014 bis 2019) tätig war, eng verbunden geblieben.

Er habe Tickets für alle Spiele der Schweizer Nationalmannschaft bei der anstehenden Heim-WM in Zürich. Nichts habe ihn so geprägt wie seine Tätigkeit als Nationaltrainer, stellte er fest.