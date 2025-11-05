Stammtisch

Spielerberater: "Niki Wurmbrand ist aktuell die heißeste Aktie!"

Man kennt ihn als Moderator von "Ninja Warrior Austria" bei Puls 4. Am Stammtisch bei Andy Ogris spricht Mario Hochgerner über seinen neuen Job im Fußballgeschäft:

Peter Rietzler
Die UEFA Champions League und die Europa League kennt der Niederösterreicher als Field Reporter und Highlight-Kommentator.

Bereits als Radio-Moderator und TV-Präsentator galt sein Interesse immer schon dem Fußball. Zukünftig wird der 41-Jährige vermehrt auch als Spielerberater für die deutsche Agentur "Feelsoccer", die u.a. Bremens Leonardo Bittencourt oder Dortmunds Daniel Svensson unter Vertrag hat, tätig sein.

Gemeinsam mit Geschäftsführer Marc Behrenbeck verantwortet er den österreichischen Markt.

Am Stammtisch bei Andy Ogris - moderiert von LAOLA1-Chefredakteur Peter Rietzler - spricht Mario Hochgerner über das Geschäft der Berater und "seinen Spieler" Thierno Ballo vom FC Millwall.

Warum Österreichs derzeit größte Stürmerhoffnung Nikolaus Wurmbrand noch keinen Berater braucht und wie Hochgerner bzw. Andy Ogris die Form der heimischen Europacup-Starter einschätzen, das Aus für den SV Stripfing beurteilen sowie den Aufstiegskampf in der ADMIRAL 2. Liga einschätzen, erzählen die beiden in der 166. Episode am LAOLA1-Stammtisch (im VIDEO und Podcast).

Die 166. Episode als Podcast anhören:

Die 25 Österreicher mit den meisten Europacup-Einsätzen

#25 - Karl Daxbacher
#25 - Xaver Schlager

Slideshow starten

26 Bilder

